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Бизнес ,  
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Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ заявил о планах выкупить завод
Дмитрий Мазуров, арестованный по обвинению в мошенничестве, заявил о своем праве на обратный выкуп Антипинского НПЗ, перешедшего к Сбербанку. Источник средств и возможных партнеров бизнесмен не назвал
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ. Об этом журналистам заявил представитель «Нового потока» (компания, управляющая активами Мазурова).

Мазуров строил Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка (всего $2,9 млрд), залогом стали акции и имущество завода, а также акции офшора Мазурова — Vikay Industries Ltd. Vikay принадлежит 80% Антипинского НПЗ.

Отношения Мазурова и кредитора испортились в конце прошлого года. В мае 2019 года Сбербанк списал акции Vikay Industries Ltd в счет долга, а затем подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен привлек в Сбербанке $100 млн в 2015 году и не вернул $29 млн, цитировал «Интерфакс» материалы уголовного дела. 15 июля суд отправил Мазурова в СИЗО до 12 сентября.

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Но Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций, так как до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу, заявил представитель «Нового потока». «В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры», — добавил он, отказавшись назвать стоимость сделки и возможных инвесторов. Он не уточнил, планирует ли Мазуров выкупить обратно акции Vikay или самого завода.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Оценка акций в кредитном договоре могла быть любой, включая стоимость на определенную дату, говорит аналитик ING Егор Федоров. По его словам, сейчас 80% Антипинского НПЗ с учетом запуска месторождений не превышает $3,5 млрд — во столько источники, близкие к Мазурову, оценивают весь долг предприятия.

Мазуров может оформить доверенность на совершение сделок даже находясь в СИЗО, говорит адвокат А2 Екатерина Ильина. Но для этого ему нужно будет получить разрешение органа, в производстве которого находится уголовное дело, иначе сделка может быть признана недействительной, добавляет она.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т Мазуров с партнерами строил 14 лет и сдал последние установки осенью прошлого года. Глубина переработки составляет 98%, завод выпускает бензин и дизель класса Евро 5. После сдачи предприятия, в ноябре прошлого года управление НПЗ перешло к Сбербанку. В декабре завод остановился, затем работал с перебоями и вновь встал в апреле. В конце апреля гендиректор Антипинского НПЗ подал заявление о банкротстве завода.

Сбербанк считает, что Мазуров привлек на Антипинский НПЗ около $1 млрд долга, который не отражался в отчетности, и таким образом нарушил условия кредитных договоров. Мазуров признает, что из-за резкого падения рубля, цен на нефть, санкций и нового налогового маневра в разгар стройки вынужден был привлечь дополнительные кредиты. Источник РБК, близкий к бизнесмену, оценивал их примерно в $650 млн. Но эти деньги, по его словам, были вложены в строительство бензиновых установок и покупку месторождений с запасами свыше 40 млн т, лицензии на которые принадлежат заводу. Обвинения в мошенничестве Мазуров отвергает.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ, «Новый поток», «Сбербанк», Дмитрий Мазуров
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