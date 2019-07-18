Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ заявил о планах выкупить завод

Дмитрий Мазуров, арестованный по обвинению в мошенничестве, заявил о своем праве на обратный выкуп Антипинского НПЗ, перешедшего к Сбербанку. Источник средств и возможных партнеров бизнесмен не назвал

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ. Об этом журналистам заявил представитель «Нового потока» (компания, управляющая активами Мазурова).

Мазуров строил Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка (всего $2,9 млрд), залогом стали акции и имущество завода, а также акции офшора Мазурова — Vikay Industries Ltd. Vikay принадлежит 80% Антипинского НПЗ.

Отношения Мазурова и кредитора испортились в конце прошлого года. В мае 2019 года Сбербанк списал акции Vikay Industries Ltd в счет долга, а затем подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен привлек в Сбербанке $100 млн в 2015 году и не вернул $29 млн, цитировал «Интерфакс» материалы уголовного дела. 15 июля суд отправил Мазурова в СИЗО до 12 сентября.

Но Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций, так как до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу, заявил представитель «Нового потока». «В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры», — добавил он, отказавшись назвать стоимость сделки и возможных инвесторов. Он не уточнил, планирует ли Мазуров выкупить обратно акции Vikay или самого завода.