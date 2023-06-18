Израиль соединит Европу и Азию оптоволоконным «мостом»

Кабель будет проложен от средиземноморского порта Ашкелон до порта Эйлата на северном побережье Красного моря, заявили в Минфине Израиля

Израиль проложит 254-километровый оптоволоконный кабель между Средиземным и Красными морями, создав непрерывную линию связи между Европой и Азией, передает Reuters со ссылкой на Минфин страны.

Проектом займется государственная энергетическая компания Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC), которая в том числе управляет трубопроводами в Израиле. Кабель будет проложен вдоль нефтепровода через территорию страны от средиземноморского порта Ашкелон до порта Эйлата на северном побережье Красного моря.

По словам исполнительного директора EAPC Ицика Леви, проект «будет позиционировать Израиль как коммуникационный наземный мост, соединяющий страны Персидского Залива и Азию с Европой». Стоимость проекта не называется.

Как заявили в Минфине Израиля, кабель на территории Израиля будет доступен для всех телекоммуникационных компаний при условии аренды на 25 лет.

В апреле Middle East Eye писало, что Израиль присоединился к проекту Саудовской Аравии по прокладке оптоволоконного кабеля, который соединит обе страны и государства Персидского залива. 25% в проекте, который носит название Trans Europe Asia System (TEAS), в 2021 году приобрел израильский инвестиционный фонд Keystone.