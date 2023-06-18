Израиль соединит Европу и Азию оптоволоконным «мостом»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Орбан раскритиковал идею о квотах на расселение мигрантов по странам ЕС Политика, 00:27
Доходы операторов duty free в Сочи и Внуково выросли вопреки санкциям Бизнес, 00:00
Женщина подорвалась на мине в одном из районов Донецка Общество, 18 июн, 23:56
Зеленский заявил, что ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен Политика, 18 июн, 23:43
Мэр Харькова заявил о неготовности жителей к появлению улицы Бандеры Общество, 18 июн, 23:22
Израиль соединит Европу и Азию оптоволоконным «мостом» Бизнес, 18 июн, 23:06
В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы Общество, 18 июн, 22:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Киеве допустили оплату госдолга за счет арестованных российских активов Политика, 18 июн, 22:49
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 18 июн, 22:42
Директор «Ленкома» заявил об улучшении состояния Панфилова после инсульта Общество, 18 июн, 22:23
Глава Курской области назвал задачи для участников народных дружин Политика, 18 июн, 22:11
Рогов заявил о возврате под контроль России запорожского села Пятихатки Политика, 18 июн, 21:59
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек Политика, 18 июн, 21:46
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 18 июн, 21:43
Бизнес ,  
0 

Израиль соединит Европу и Азию оптоволоконным «мостом»

Израиль проложит оптоволоконный кабель между Европой и Азией
Кабель будет проложен от средиземноморского порта Ашкелон до порта Эйлата на северном побережье Красного моря, заявили в Минфине Израиля

Израиль проложит 254-километровый оптоволоконный кабель между Средиземным и Красными морями, создав непрерывную линию связи между Европой и Азией, передает Reuters со ссылкой на Минфин страны.

Проектом займется государственная энергетическая компания Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC), которая в том числе управляет трубопроводами в Израиле. Кабель будет проложен вдоль нефтепровода через территорию страны от средиземноморского порта Ашкелон до порта Эйлата на северном побережье Красного моря.

По словам исполнительного директора EAPC Ицика Леви, проект «будет позиционировать Израиль как коммуникационный наземный мост, соединяющий страны Персидского Залива и Азию с Европой». Стоимость проекта не называется.

Как заявили в Минфине Израиля, кабель на территории Израиля будет доступен для всех телекоммуникационных компаний при условии аренды на 25 лет.

В апреле Middle East Eye писало, что Израиль присоединился к проекту Саудовской Аравии по прокладке оптоволоконного кабеля, который соединит обе страны и государства Персидского залива. 25% в проекте, который носит название Trans Europe Asia System (TEAS), в 2021 году приобрел израильский инвестиционный фонд Keystone.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль кабель Азия Европа
Материалы по теме
Axios узнал о переговорах Израиля и Украины по просьбе Пентагона
Политика
На Украине заявили, что на постройку новой ГЭС уйдет не менее 5 лет
Политика
Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к банку БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter