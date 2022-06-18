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Мьянма попросила Россию модернизировать энергосистему

Мьянма впервые участвует в ПМЭФе и заинтересована в российских инвестициях и технологиях, сообщили РБК в Министерстве экономической кооперации страны
«Интер РАО» IRAO ₽3,45 +4,62% Купить
Фото: U Aung / Xinhua / Global Look Press
Фото: U Aung / Xinhua / Global Look Press

Власти Мьянмы в рамках ПМЭФ-2022 провели переговоры с российской энергетической компанией «Интер РАО» о строительстве новых и модернизации уже существующих электростанций. Об этом РБК сообщил глава отдела экономики Министерства экономической кооперации страны Аунг Ко Мо.

«Мы провели переговоры с «Интер РАО» о модернизации наших электростанций, поддерживающем ремонте и строительстве новых станций. Мы бы также хотели российских инвестиций в этот сектор. Переговоры инициировало само «Интер РАО», — рассказал представитель министерства.

В «Интер РАО» заявили, что изучают потенциальные проекты по модернизации энергосистемы Мьянмы.

«К нам обратилось правительство Мьянмы с просьбой об участии в проектах модернизации энергосистемы страны. В настоящее время компания «Интер РАО — Экспорт» изучает потенциальные проекты», — сказал РБК представитель компании.

«Интер РАО» — российская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и сбыте электрической и тепловой энергии, экспорте ее в другие страны, проектировании и строительстве энергообъектов.

Делегация Мьянмы впервые участвует в ПМЭФе и заинтересована в российских инвестициях и технологиях, сообщил Аунг Ко Мо. «Мы под санкциями, вы под санкциями — сейчас самое время нам сотрудничать», — отметил он.

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Помимо переговоров с руководством «Интер РАО» представители Мьянмы встретились с министром экономического развития Максимом Решетниковым, а также с председателем делового совета «Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)» Иваном Поляковым, добавил Аунг Ко Мо.

«Мы производим много сельскохозяйственной продукции. У нас много подсолнечника, нам нужны перерабатывающие заводы для производства масла. И сейчас у нас очень отсталые заводы. А нам нужны российские передовые технологии. По этому поводу мы тоже провели переговоры, но пока не с конкретными компаниями», — сказал он.

Ранее министр инвестиций Мьянмы Аунг Наинг У сообщил, что страна планирует присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая служит аналогом SWIFT. Кроме того, он также рассказал о переговорах по использованию российских карт «Мир» в Мьянме.

Мьянма находится под западными санкциями из-за государственного переворота, который произошел в стране в феврале прошлого года. Ограничительные меры коснулись ответственных за это военачальников, а также денежных резервов Мьянмы, хранящихся на Западе. Кроме того, был введен экспортный контроль, ограничивающий поставки в страну технологий и товаров двойного назначения.

Авторы
Теги
Надежда Синцова, Кирилл Соколов
Мьянма Интер РАО ЕЭС электростанция энергетика санкции
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