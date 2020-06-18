Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram

Telegram, заблокированный в России с 2018 года, вновь будет доступен пользователям. Мессенджер готов «противодействовать терроризму и экстримизму». Бизнес и власть не скрывают радости по поводу выхода проекта «из серой зоны»

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Роскомнадзор неожиданно решил отменить требование о блокировке мессенджера Telegram в России, сообщило ведомство, подчеркнув, что это решение согласовано с Генпрокуратурой: «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Несмотря на запрет, мессенджер оставался доступен для пользователей — многие использовали инструменты для обхода блокировки (VPN, proxy-серверов). В 2019-ом, спустя год после официального запрета, Telegram оставался в тройке самых популярных в России. Сейчас, по словам основателя проекта Павла Дурова, в Telegram зарегистрировано 30 млн российских пользователей (общая аудитория мессенджера — 400 млн пользователей). Среди пользователей оставались и бизнесмены, и чиновники. Что они думают о решении разблокировать популярный мессенджер — в обзоре РБК.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора».