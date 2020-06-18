Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций: «Это правильный шаг. Telegram и Telegram-каналы широко востребованы и стали важной частью медиа пространства».
Герман Греф, глава Сбербанка: «Мы приветствуем решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram».
Антон Горелкин, депутат «Единой России» (соавтор законопроекта о значимых интернет-ресурсах): «Разблокировка Telegram — отличная новость. Решение ожидаемое <...> логичное, я его приветствую и неоднократно говорил, что для разблокировки не нужно разрабатывать целый законопроект. Telegram выходит из серой зоны и, уверен, станет лидирующей платформой для новых медиа».
Тина Канделаки, продюсер телеканала «Матч ТВ»: »<...> Все каналы мгновенной коммуникации с аудиторией должны быть открыты, а авторам. Telegram-каналов хорошо бы задуматься о той ответственности, которую они несут перед публикой за сказанные слова. В общем, сегодня в нашем медиаполе стало чуть меньше абсурда и чуть больше позитива. И это радует».
Сергей Солонин, основатель QIWI и один из инвестров блокчейн-платформы Павла Дурова: «Это же странно, когда государственные структуры выделяют деньги на продвижение в Telegram-каналах и одновременно его блокируют. Когнитивный диссонанс вызывает. Конечно, давно надо было разрешить и сотрудничать».
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив: «С самого начала истории о блокировке Telegram я говорил о том, что подобный шаг — технически невыполнимая полумера, которая еще и бросает тень на регулирующие органы. Поэтому я приветствую, что РКН принял решение о разблокировке: как минимум будут сняты неудобства в работе целого ряда сопутствующих сервисов. Можно считать это положительным сигналом для рынка».
Дмитрий Песков, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития: «Шаг в правильном направлении. Еще раз подтверждаем важность Telegram как платформы для построения передовых технологических решений и его большую безопасность для конечного пользователя, по сравнению с аналогичными американскими сервисами».