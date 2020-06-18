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Битва за Telegram ,  
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Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram

Telegram, заблокированный в России с 2018 года, вновь будет доступен пользователям. Мессенджер готов «противодействовать терроризму и экстримизму». Бизнес и власть не скрывают радости по поводу выхода проекта «из серой зоны»
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Роскомнадзор неожиданно решил отменить требование о блокировке мессенджера Telegram в России, сообщило ведомство, подчеркнув, что это решение согласовано с Генпрокуратурой: «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

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Технологии и медиа
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Несмотря на запрет, мессенджер оставался доступен для пользователей — многие использовали инструменты для обхода блокировки (VPN, proxy-серверов). В 2019-ом, спустя год после официального запрета, Telegram оставался в тройке самых популярных в России. Сейчас, по словам основателя проекта Павла Дурова, в Telegram зарегистрировано 30 млн российских пользователей (общая аудитория мессенджера — 400 млн пользователей). Среди пользователей оставались и бизнесмены, и чиновники. Что они думают о решении разблокировать популярный мессенджер — в обзоре РБК.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора».

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций: «Это правильный шаг. Telegram и Telegram-каналы широко востребованы и стали важной частью медиа пространства».

Герман Греф, глава Сбербанка: «Мы приветствуем решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram».

Антон Горелкин, депутат «Единой России» (соавтор законопроекта о значимых интернет-ресурсах): «Разблокировка Telegram — отличная новость. Решение ожидаемое <...> логичное, я его приветствую и неоднократно говорил, что для разблокировки не нужно разрабатывать целый законопроект. Telegram выходит из серой зоны и, уверен, станет лидирующей платформой для новых медиа».

Тина Канделаки, продюсер телеканала «Матч ТВ»: »<...> Все каналы мгновенной коммуникации с аудиторией должны быть открыты, а авторам. Telegram-каналов хорошо бы задуматься о той ответственности, которую они несут перед публикой за сказанные слова. В общем, сегодня в нашем медиаполе стало чуть меньше абсурда и чуть больше позитива. И это радует».

Сергей Солонин, основатель QIWI и один из инвестров блокчейн-платформы Павла Дурова: «Это же странно, когда государственные структуры выделяют деньги на продвижение в Telegram-каналах и одновременно его блокируют. Когнитивный диссонанс вызывает. Конечно, давно надо было разрешить и сотрудничать».

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив: «С самого начала истории о блокировке Telegram я говорил о том, что подобный шаг — технически невыполнимая полумера, которая еще и бросает тень на регулирующие органы. Поэтому я приветствую, что РКН принял решение о разблокировке: как минимум будут сняты неудобства в работе целого ряда сопутствующих сервисов. Можно считать это положительным сигналом для рынка».

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития: «Шаг в правильном направлении. Еще раз подтверждаем важность Telegram как платформы для построения передовых технологических решений и его большую безопасность для конечного пользователя, по сравнению с аналогичными американскими сервисами».

Авторы: Ирина Парфентьева, Владислав Скобелев
Теги: Telegram
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