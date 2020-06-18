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Бизнес ,  
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Компания Фридмана увеличит долю в крупнейшем мобильном операторе Турции

Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС
Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Собственники Turkcell Holding, которому принадлежит 51% акций крупнейшего оператора связи в Турции Turkcell, договорились о реструктуризации структуры собственности, в результате которой доля LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в операторе увеличится до 24,8%. Об этом говорится в поступившем в РБК релизе шведской Teila и сообщении Фонда национального благосостояния Турции.

До совершения сделки шведской TeliaSonera принадлежала доля в более чем 47% в Turkcell Holding. Доля в 52,91% принадлежала компании Çukurova Telecom, в которой долями владели турецкая Çukurova (51%) и «Альфа-Финанс» (49% через «Альфа-Телеком»).

Теперь шведская компания Telia продает свою долю в 47,1% Turkcell Holding $530 млн. Это соответствовало доле в 24,02% в самом операторе. Telia завершает выход из участия в компании. Эллисон Киркби, президент и главный исполнительный директор Telia, в релизе назвал это решение «финалом головоломки об уходе из Турции».Теперь компания окончательно сфокусируется на работе в странах Северной Европы и Балтии.

Совместное предприятие Turkcell Holding фактически прекращает свое существование. LetterOne с помощью реструктуризации своей доли в Turkcell Holding получает прямую долю собственности в Turkcell в размере 24,8%. Еще 26,2% будут принадлежать Фонду национального благосостояния Турции, остальные акции будут в свободном обращении. 

РБК направил запрос в LetterOne.

СМИ узнали планах Cukurova продать часть Turkcell Фридману из-за кредита
Бизнес

Turkcell — крупнейший оператор в Турции, также владеет активами на Украине, в Белоруссии и на Северном Кипре. С 2005 года продолжался спор владельцев компании. «Альфа-Групп» приобрела долю в Turkcell в 2005 году за $1,593 млрд. Одновременно группа предоставила Cukurova кредит под залог принадлежащих ей акций оператора. С тех пор в Turkcell продолжался акционерный конфликт. На увеличении доли в операторе настаивала и LetterOne.

Теги: LetterOne, Turkcell
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