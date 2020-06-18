Компания Фридмана увеличит долю в крупнейшем мобильном операторе Турции

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Собственники Turkcell Holding, которому принадлежит 51% акций крупнейшего оператора связи в Турции Turkcell, договорились о реструктуризации структуры собственности, в результате которой доля LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в операторе увеличится до 24,8%. Об этом говорится в поступившем в РБК релизе шведской Teila и сообщении Фонда национального благосостояния Турции.

До совершения сделки шведской TeliaSonera принадлежала доля в более чем 47% в Turkcell Holding. Доля в 52,91% принадлежала компании Çukurova Telecom, в которой долями владели турецкая Çukurova (51%) и «Альфа-Финанс» (49% через «Альфа-Телеком»).

Теперь шведская компания Telia продает свою долю в 47,1% Turkcell Holding $530 млн. Это соответствовало доле в 24,02% в самом операторе. Telia завершает выход из участия в компании. Эллисон Киркби, президент и главный исполнительный директор Telia, в релизе назвал это решение «финалом головоломки об уходе из Турции».Теперь компания окончательно сфокусируется на работе в странах Северной Европы и Балтии.

Совместное предприятие Turkcell Holding фактически прекращает свое существование. LetterOne с помощью реструктуризации своей доли в Turkcell Holding получает прямую долю собственности в Turkcell в размере 24,8%. Еще 26,2% будут принадлежать Фонду национального благосостояния Турции, остальные акции будут в свободном обращении.

РБК направил запрос в LetterOne.