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Чубайса выдвинули в совет директоров АФК «Система»

27 июня за кандидатов должны проголосовать на общем собрании акционеров «Системы»
АФК Система AFKS ₽14,15 +1,06% Купить
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс вошел в список кандидатов для избрания в состав совета директоров АФК «Система». Список из 12 человек утвержден действующим составом совета директоров, говорится в сообщении пресс-службы «Системы». 27 июня за кандидатов должны проголосовать на общем собрании акционеров «Системы».

Наряду с Чубайсом в список кандидатов включены уже входящие в состав совета директоров «Системы» основной акционер компании Владимир Евтушенков и его сын Феликс, Анна Белова, Андрей Дубовсков, Рон Зоммер, Роберт Кочарян, Роджер Маннингс, Михаил Шамолин и Давид Якобашвили, а также новички — Владимир Чирахов и Этьен Шнайдер. Из числа действующих директоров в список не вошли Сергей Боев и Жанно Креке.

Представитель «Роснано» не стал комментировать выдвижение Чубайса в совет директоров АФК «Система».

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Анатолий Чубайс

«В корпорации уверены, что включение в совет директоров в качестве независимых директоров Этьена Шнайдера и Анатолия Чубайса усилит компетенции этого органа управления», — сказал РБК представитель «Системы».

«Роснано» с 2014 по 2017 год было акционером подконтрольного «Системе» производителя микроэлектроники «Микрон». В настоящее время АФК «Система» и «Роснано» на паритетных началах владеют созданным в 2016 году фондом Rusnano Sistema SICAR. Целевой размер фонда составляет $100 млн, он занимается инвестициями в высокотехнологичные стартапы в таких сферах, как:

  • информационные технологии;
  • робототехника и бортовые системы управления;
  • программное обеспечение и облачные платформы;
  • коммуникационное оборудование и комплексные решения;
  • технологии в области возобновляемой энергии и энергоэффективности (включая топливные элементы);
  • микроэлектроника;
  • автоматизированные системы управления;
  • средства и системы специальной связи;
  • ПО для комплексных систем безопасности.

В частности, фонд инвестировал в высокотехнологичную нефтесервисную компанию полного цикла Geosplit и компанию Ivideon, российского разработчика первой в мире платформы по предоставлению услуг в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для частных и корпоративных клиентов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анатолий Чубайс, АФК «Система»
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