Чубайса выдвинули в совет директоров АФК «Система»

27 июня за кандидатов должны проголосовать на общем собрании акционеров «Системы»

Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс вошел в список кандидатов для избрания в состав совета директоров АФК «Система». Список из 12 человек утвержден действующим составом совета директоров, говорится в сообщении пресс-службы «Системы». 27 июня за кандидатов должны проголосовать на общем собрании акционеров «Системы».

Наряду с Чубайсом в список кандидатов включены уже входящие в состав совета директоров «Системы» основной акционер компании Владимир Евтушенков и его сын Феликс, Анна Белова, Андрей Дубовсков, Рон Зоммер, Роберт Кочарян, Роджер Маннингс, Михаил Шамолин и Давид Якобашвили, а также новички — Владимир Чирахов и Этьен Шнайдер. Из числа действующих директоров в список не вошли Сергей Боев и Жанно Креке.

Представитель «Роснано» не стал комментировать выдвижение Чубайса в совет директоров АФК «Система».

«В корпорации уверены, что включение в совет директоров в качестве независимых директоров Этьена Шнайдера и Анатолия Чубайса усилит компетенции этого органа управления», — сказал РБК представитель «Системы».