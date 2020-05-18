СМИ узнали о планах половины регионов ужесточить правила продажи алкоголя

Эксперты предупреждают, что ужесточение законодательства может негативно сказаться на отрасли, пострадавшей от карантинных мер

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Около половины российских регионов до конца мая могут ввести собственные правила, ограничивающие продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах. Речь идет о том, чтобы установить минимальную площадь таких заведений на уровне 50 кв м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексея Небольсина.

По его словам, региональные власти решили воспользоваться федеральным законом, который ограничивает площадь заведений общепита с разрешенной продажей алкоголя 20 кв. м и позволяет местным законодателям самостоятельно устанавливать более жесткие требования. Однако, как предупредил Небольсин, региональные меры в текущем виде могут коснуться полноценных ресторанов общей площадью около 120 кв. м с учетом кухни, склада и других помещений.

Как отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в случае принятия таких изменений предпринимателям будет невыгодно увеличивать залы обслуживания. Учитывая же тот факт, что на спиртное приходится до 40–50% выручки предприятий общепита, многие из них задумаются над тем, стоит ли в принципе открывать новые заведения, считает Бухаров. Только в Подмосковье, где поправки уже приняты в первом чтении, закрыться может около 3 тыс. точек.

По мнению Небольсина, все это негативно отразится на отрасли, которая уже просела после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Вдобавок сократятся и поступления от аренды и налогов, увеличится потребление нелегального алкоголя.