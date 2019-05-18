British Airways заявила об остановке рейсов из Лондона в Петербург и Киев

British Airways заявила об остановке рейсов из Лондона в Петербург и Киев

Полеты по этим маршрутам в авиакомпании назвали коммерчески нецелесообразными. Рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Санкт-Петербург British Airways выполняла более 45 лет

Фото: Antonio Calanni / AP

Национальный авиаперевозчик Великобритании авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление компании сообщает ТАСС.

Полеты по этим направлениям, указали в пресс-службе, «больше не являются коммерчески целесообразными». В Петербург рейсы British Airways, напомнили в компании, летали из Лондона с 1971 года. Теперь с 3 октября они будут остановлены. С этого же дня авиакомпания прекратит выполнять перелеты и из Киева в столицу Британии.

«Мы, — цитирует агентство сообщение представителей British Airways, — продолжаем прислушиваться к пожеланиям наших клиентов и регулярно проводим анализ маршрутов».

В будущем, отметили в авиакомпании, там планируют работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажиров, у которых уже есть подтвержденное бронирование на рейсы по направлениям Лондон — Петербург и Лондон — Киев после 3 октября.