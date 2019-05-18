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British Airways заявила об остановке рейсов из Лондона в Петербург и Киев
Полеты по этим маршрутам в авиакомпании назвали коммерчески нецелесообразными. Рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Санкт-Петербург British Airways выполняла более 45 лет
Фото: Antonio Calanni / AP

Национальный авиаперевозчик Великобритании авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление компании сообщает ТАСС.

Полеты по этим направлениям, указали в пресс-службе, «больше не являются коммерчески целесообразными». В Петербург рейсы British Airways, напомнили в компании, летали из Лондона с 1971 года. Теперь с 3 октября они будут остановлены. С этого же дня авиакомпания прекратит выполнять перелеты и из Киева в столицу Британии.

«Мы, — цитирует агентство сообщение представителей British Airways, — продолжаем прислушиваться к пожеланиям наших клиентов и регулярно проводим анализ маршрутов».

Общество
British Airways и Air France перестанут летать в Тегеран

В будущем, отметили в авиакомпании, там планируют работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажиров, у которых уже есть подтвержденное бронирование на рейсы по направлениям Лондон — Петербург и Лондон — Киев после 3 октября.

До этой даты перелеты в Санкт-Петербург и Киев из аэропорта Хитроу будут осуществляться по прежнему графику.

Ранее, в сентябре прошлого года, British Airways вместе с авиакомпанией Air France  прекратила выполнять полеты в Тегеран. Подобное решение перевозчик также объяснил отсутствием коммерческой выгоды.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: British Airways, Лондон, Санкт-Петербург, Киев
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