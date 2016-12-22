British Airways и Air France перестанут летать в Тегеран

Авиакомпании British Airways и Air France приостанавливают полеты в Тегеран.

Как сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию, причиной стала «нерентабельность» рейсов. Последний вылет в Тегеран состоится 22 сентября, а вернется самолет из иранской столицы 23 сентября.

BFMTV со ссылкой на заявление руководства Air France передает, что выполнение рейсов в Тегеран будет прекращено с 18 сентября. Причиной такого решения также была названа «нерентабельность». Отмечается, что с 4 августа дочерняя компания перевозчика Joon, которая выполняет рейсы в Иран, сократила их число с трех до одного в неделю.

В июле стало известно, что приостановить полеты в Тегеран намерена нидерландская авиакомпания KLM. 23 августа авиаперевозчик вновь сообщил об этом в Twitter. «Начиная с 24 сентября KLM приостанавливает рейсы в Тегеран», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что решение принято «по коммерческим причинам».

В октябре 2012 года британский авиаперевозчик уже прекращал прямые рейсы в Иран, однако они были возобновлены в сентябре 2016 года.