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«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб.
Неполадки возникли во время замены программного обеспечения, на сайте отображались некорректные цены. За 15 минут пользователи оформили и оплатили 854 заказа
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства. Это произошло из-за сбоя во время замены программного обеспечения, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании «Связной — Евросеть».

«Все, кто успел сделать заказы, получают товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа», — заверили в пресс-службе.

Как отмечает «РИА Новости», из-за сбоя снизились цены в том числе и на смартфоны Apple. Так, iPhone 8 с памятью в 64 Гбайт можно было заказать за 5,99 тыс. руб., а iPhone 7 с 32 Гбайт памяти — за 4,99 тыс. руб. Сейчас на сайте «Связного» эти модели стоят 44,99 тыс. руб. и 34,49 тыс. руб. соответственно.

За время сбоя было оформлено и оплачено 854 заказа, сообщили агентству в пресс-службе «Связного». Сколько из этих товаров были куплены по сниженной из-за сбоя цене, не уточняется.

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В январе глава Apple Тим Кук объявил о решении снизить цены на некоторые модели iPhone из-за ослабления национальных валют по отношению к доллару. По словам Кука, рост цен на iPhone в определенных странах был «очевидно, более значительным». Глава Apple не уточнил, какие государства имеет в виду, но представители компании отмечали, что в их число входят Россия, Турция и Бразилия.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
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