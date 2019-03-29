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СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI

Первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения опубликовал портал Slashleaks.

Согласно изображению, новый iPhone будет обладать тройным модулем для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой. Сам гаджет будет аналогичной с предыдущими моделями формы со скругленными краями.

Портал Techradar отметил, что официальных данных о внешнем виде iPhone XI пока нет, но появившаяся информация подтверждает сведения предыдущих утечек.

Ранее, в январе этого года, пользователь OnLeaks в Twitter представил дизайн новой модели гаджета.

Так, он раскрыл информацию, что новая модель будет обладать тройной камерой с дополнительным датчиком, кольцевой вспышкой вокруг среднего датчика и функцией горизонтального выравнивания.

Теги: Интернет, iPhone, схема
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