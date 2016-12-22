«Ведомости» сообщили о готовности Schlumberger купить меньше половины EDC

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger решила приобрести 49% в российской Eurasia Drilling Company, вместо 51%, как планировалось ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки, а также на человека, знакомого с новой заявкой Schlumberger в ФАС.
Собеседники издания рассказали, что Schlumberger планирует приобрести эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у самой нефтесервисной компании будет 49%, а у ее пенсионного фонда — 51%.
При такой структуре сделки Schlumberger станет бенефициарным владельцем всего 24% российской буровой компании. Осенью 2017 года РБК выяснил, что ФАС готова одобрить сделку между компаниями при условии, что Schlumberger купит не контролирующий, а миноритарный пакет — менее 25%.
Сделка по продаже Schlumberger контрольного пакета одной из крупнейших буровых компаний России, Eurasia Drilling, была заключена еще летом 2017 года. Однако из-за того, что компания работает на стратегически важных для России участках с большими запасами нефти, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Вашингтон должен предоставить гарантии Schlumberger, которые обезопасят компанию от американских санкций — действующих и потенциальных. В феврале сообщалось, что Schlumberger отправила ФАС новое предложение, однако о его деталях известно не было.
Как рассказал один из источников «Ведомостей», в заявке Schlumberger также предусмотрен опцион на дополнительную долю акций Eurasia Drilling. Однако условия этого опциона собеседник газеты не раскрыл, а подтвердить, через иные источники, что опцион указан в предложении Schlumberger, «Ведомостям» не удалось. Представитель ФАС отказался комментировать «Ведомостям» предложенные Schlumberger условия сделки с акциями EDC — по его мнению, эта информация составляет коммерческую тайну, носит гриф «Для служебного пользования» и не подлежит разглашению. Представители EDC и Schlumberger не ответили на вопросы «Ведомостей».
Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, работает на Каспии, в странах СНГ и в Северном Ираке. Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний России: в 2016 году ее доля на этом рынке составляла 16%. Крупные заказчики компании — ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть». Основной владелец Eurasia Drilling — Александр Джапаридзе (ему принадлежит около 31% акций), у Александра Путилова — 22,4%. Доля структур главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова не раскрывалась.
Помимо негативной реакции ФАС, сделка также вызывает сопротивление со стороны Минприроды. Ведомство указывает, что Eurasia Drilling работает на участках федерального значения (с запасами от 70 млн т нефти и от 50 млрд куб. м газа), а сама сфера геологоразведки стратегически важна, поэтому стоит ввести ограничения для американской компании и заручиться гарантиями, которые будут защищать российскую компанию от новых санкций.