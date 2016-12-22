«Ведомости» сообщили о готовности Schlumberger купить меньше половины EDC

Нефтесервисная Schlumberger подала новую заявку в ФАС на покупку доли в российской Eurasia Drilling Company, изменив структуру будущего владения. Ранее РБК сообщал о готовности ФАС одобрить покупку только миноритарного пакета

Фото: Aaron M. Sprecher / Bloomberg

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger решила приобрести 49% в российской Eurasia Drilling Company, вместо 51%, как планировалось ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки, а также на человека, знакомого с новой заявкой Schlumberger в ФАС.

Собеседники издания рассказали, что Schlumberger планирует приобрести эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у самой нефтесервисной компании будет 49%, а у ее пенсионного фонда — 51%.

При такой структуре сделки Schlumberger станет бенефициарным владельцем всего 24% российской буровой компании. Осенью 2017 года РБК выяснил, что ФАС готова одобрить сделку между компаниями при условии, что Schlumberger купит не контролирующий, а миноритарный пакет — менее 25%.

Сделка по продаже Schlumberger контрольного пакета одной из крупнейших буровых компаний России, Eurasia Drilling, была заключена еще летом 2017 года. Однако из-за того, что компания работает на стратегически важных для России участках с большими запасами нефти, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Вашингтон должен предоставить гарантии Schlumberger, которые обезопасят компанию от американских санкций — действующих и потенциальных. В феврале сообщалось, что Schlumberger отправила ФАС новое предложение, однако о его деталях известно не было.

Как рассказал один из источников «Ведомостей», в заявке Schlumberger также предусмотрен опцион на дополнительную долю акций Eurasia Drilling. Однако условия этого опциона собеседник газеты не раскрыл, а подтвердить, через иные источники, что опцион указан в предложении Schlumberger, «Ведомостям» не удалось. Представитель ФАС отказался комментировать «Ведомостям» предложенные Schlumberger условия сделки с акциями EDC — по его мнению, эта информация составляет коммерческую тайну, носит гриф «Для служебного пользования» и не подлежит разглашению. Представители EDC и Schlumberger не ответили на вопросы «Ведомостей».

​Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, работает на Каспии, в странах СНГ и в Северном Ираке. Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний России: в 2016 году ее доля на этом рынке составляла 16%. Крупные заказчики компании — ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть». Основной владелец Eurasia Drilling — Александр Джапаридзе (ему принадлежит около 31% акций), у Александра Путилова — 22,4%. Доля структур главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова не раскрывалась.

Помимо негативной реакции ФАС, сделка также вызывает сопротивление со стороны Минприроды. Ведомство указывает, что ​Eurasia Drilling работает на участках федерального значения (с запасами от 70 млн т нефти и от 50 млрд куб. м газа), а сама сфера геологоразведки стратегически важна, поэтому стоит ввести ограничения для американской компании и заручиться гарантиями, которые будут защищать российскую компанию от новых санкций.