Долги отелей Турции перед банками приблизились к $10 млрд

В Турции туристическая отрасль столкнулась с проблемами, связанными с ростом задолженности отелей перед банками до почти $10 млрд. Из-за этого кредитные учреждения требуют продать недвижимость и заплатить долги

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После пандемии задолженность отелей в Турции приблизилась к отметке $10 млрд, сообщила турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей туристической отрасли. По данным издания, из-за этого возросла опасность, что банки могут конфисковать недвижимость. «Опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности», — заявили собеседники газеты.

По сведениям издания, турецкие отели закончили период пандемии с кредитным долгом в $8,5 млрд.

Тем временем Министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт (Туркстат, TUIK) сообщили о рекордах в сфере туризма: по их данным, в 2023 году в страну приехало более 56 млн гостей.

Тем не менее представители туристической отрасли заявляют, что ее финансовое состояние вызывает беспокойство. По подсчетам Cumhuriyet, в Турции не хватает мест для приема такого числа туристов, а цель в 60 млн путешественников остается «мечтой». К тому же 70–75% отелей заложены банкам, которые требуют от владельцев продать объекты и заплатить долги.

Издание предполагает, что такое множество приезжих не означает роста туристической активности. Путешественники могли явиться на день для покупок или ехать транзитом через страну, но такие посетители также включаются в категорию туристов.

Согласно данным турецкой ассоциации отелей TÜROB, в 2023 году заполняемость гостиниц в главных туристических городах Анталье и Стамбуле снизилась с 62,2 до 56,2% и с 74,6 до 65,2% соответственно. По всей стране показатель уменьшился с 53,6 до 49,1%.

«Мы пережили год, когда заполняемость отелей составила 49%. Все эти данные о доходах и количестве туристов сомнительны», — сообщил газете Сердар Карджилиоглу, почетный президент-основатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Бодрума.

Сегодня в турецком гостиничном бизнесе работают около 500 тыс. человек с неполной занятостью. По данным газеты, в отрасли много мигрантов с заработной платой ниже минимальной. Наблюдаются и серьезные проблемы с трудоустройством. Cumhuriyet также подчеркивает, что из-за падения покупательной способности у турецких туристов сокращаются возможности для путешествий по своей стране.

Ранее турецкое Министерство культуры и туризма сообщило, что за июнь—август 2023 года 2,56 млн россиян посетили Турцию, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако из-за уменьшения числа авиарейсов, ослабления рубля и повышения цен в турецких отелях поток из России пока не достиг допандемийного уровня.