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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Сеть «Красная икра» связала обыски со своей жалобой на налоговиков
Ретейлер считает, что проверки ФНС и ФСБ связаны с жалобой компании в прокуратуру на действия налоговиков во время прошлой проверки. Ранее стало известно, что сотрудники ведомств проверяют магазины этой сети
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Красная икра» связала проверки налоговых органов со своей жалобой в прокуратуру на действия налоговиков в рамках одной из предыдущих проверок. Об этом сообщили «РИА Новости» в торговой сети.

Ретейлер указал, что в 2018 году налоговая служба провела выездную проверку, но не выдала компании соответствующих документов, после чего компания подала жалобу в Генпрокуратуру.

18 марта Федеральная налоговая служба сообщила о проведении совместной с ФСБ проверки работы продавцов рыбы и морепродуктов в нескольких регионах, в том числе красной икры. Налоговики указали, что в деятельности проверяемых компаний усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации выручки. ФНС также указало, что «каналы закупки продукции не позволяют в полной мере ответить на вопрос относительно источников происхождения реализуемой продукции».

Общество
ФСБ начала проверку продавцов рыбы и красной икры

Название проверяемой компании ведомство не раскрыло. При этом днем 18 марта стало известно, что сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски в сети «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине. Источник РБК в отрасли сообщил, что у налоговой есть претензии к компании. В частности, связанные с тем, что магазины сети не принимают к оплате банковские карты.

Источник РБК в индустрии утверждает, что проверяется цепочка поставок икры с Дальнего Востока, а также несколько более мелких сетей, которые использовали аналогичную схему работы. Схема выглядела следующим образом: в торговой сети, которая по своим оборотам должна была находиться на общей системе налогообложения и не имела права торговать икрой без НДС, каждый отдельный магазин был оформлен как отдельное ИП и работал на патентной системе, уплачивая фиксированную ставку налогового сбора (6%). При этом магазины генерировали большое количество наличности и при закупке получали скидки у рыбаков на Дальнем Востоке — в год они могли продавать несколько тысяч тонн икры, говорит собеседник РБК. Для доставки икры с Дальнего Востока в магазины были созданы специальные логистические структуры. Посредники, которые занимались скупкой, отправкой и распределением икры, работали по комиссионной схеме — комиссия составляла 5–10%. Сейчас ФНС проверяет всю цепочку поставок, указывает собеседник РБК, и может доначислить НДС по всей цепочке: и торговым организациям, и посредническим фирмам, которые незаконно применяли комиссионный режим. По его словам, речь может идти о доначислении в целом до нескольких миллиардов рублей.

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Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с РБК отметил, что «Красная икра» — успешный проект, в год компания продавала больше красной икры, чем все федеральные сети вместе взятые. Он не исключает, что эта сеть применяла способ налоговой оптимизации, который ФНС по​считала незаконным.

Представитель Росрыболовства сообщил РБК, что официальной информации по вопросам проверок ретейлера не поступало.

Авторы: Константин Ткаченко, Елена Сухорукова
Теги: ФСБ, ФНС, проверка, налоги
Материалы по теме
ФСБ начала проверку продавцов рыбы и красной икры
Общество
РБК
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