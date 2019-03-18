Сеть «Красная икра» связала обыски со своей жалобой на налоговиков

Ретейлер считает, что проверки ФНС и ФСБ связаны с жалобой компании в прокуратуру на действия налоговиков во время прошлой проверки. Ранее стало известно, что сотрудники ведомств проверяют магазины этой сети

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Красная икра» связала проверки налоговых органов со своей жалобой в прокуратуру на действия налоговиков в рамках одной из предыдущих проверок. Об этом сообщили «РИА Новости» в торговой сети.

Ретейлер указал, что в 2018 году налоговая служба провела выездную проверку, но не выдала компании соответствующих документов, после чего компания подала жалобу в Генпрокуратуру.

18 марта Федеральная налоговая служба сообщила о проведении совместной с ФСБ проверки работы продавцов рыбы и морепродуктов в нескольких регионах, в том числе красной икры. Налоговики указали, что в деятельности проверяемых компаний усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации выручки. ФНС также указало, что «каналы закупки продукции не позволяют в полной мере ответить на вопрос относительно источников происхождения реализуемой продукции».

Название проверяемой компании ведомство не раскрыло. При этом днем 18 марта стало известно, что сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски в сети «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине. Источник РБК в отрасли сообщил, что у налоговой есть претензии к компании. В частности, связанные с тем, что магазины сети не принимают к оплате банковские карты.