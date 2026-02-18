Минприроды скорректирует «Чистый воздух» под интересы энергетиков

Минприроды обсуждает корректировку квотирования выбросов по второму этапу проекта «Чистый воздух», чтобы в том числе учесть интересы тепловой энергетики. Из-за квот придется снизить выработку ряда ТЭС, предупреждали в Минэнерго

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минприроды работает над перезагрузкой второго этапа федерального проекта «Чистый воздух», заявил первый замглавы ведомства Константин Цыганов 17 февраля на экологическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Обсуждается, а частности, возможность изменения подхода к расчету квот по выбросам вредных веществ промышленных объектов.

Второй этап проекта «Чистый воздух» стартовал с 1 января 2023 года в 29 городах. Для его участников установлена цель по сокращению выбросов от антропогенных объектов на 50% к 2036 году от уровня 2020 года — к таким объектам отнесены и тепловые электростанции (ТЭС). По данным Минэнерго, в этих городах расположено 30 ТЭС, 17 из них — угольные. В ведомстве ранее сообщали РБК, что по ряду ТЭС единственной возможностью достижения целевого показателя является снижение выработки тепловой и электрической энергии, что на территории энергодефицитных территорий — Юго-Восточной части Объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, ОЭС Юга и ОЭС Востока — невозможно.

«Обсуждается возможность корректировки подхода к квотированию выбросов с достижением целевого показателя — снижения в два раза — в отношении веществ, несущих неприемлемый риск здоровью человека, по оценке Росприроднадзора. Для остальных загрязняющих веществ выбросы снижают до достижения установленных гигиенических нормативов», — сказал Цыганов. Также обсуждается возможность установления особенностей квотирования для объектов тепло- и электроэнергетики с учетом особенностей их работы, связанной с погодными условиями, добавил он.

В разговоре с РБК замминистра пояснил, что в холодный период ТЭС вынуждены сжигать больше топлива, а в теплый — меньше. «Вот эти вот скачки, по ним тоже сейчас идут обсуждения», — уточнил он.

Также Цыганов сообщил, что пока из проекта не планируется исключать какие-либо объекты ТЭК. «Пересмотреть требования — это если будут приняты решения. Но исключить — пока такого механизма нет», — заявил замглавы Минприроды. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов направил письма в Минприроды, а также губернатору Нижегородской области, главе комиссии Госсовета по направлению «экология» Глебу Никитину с предложением исключить крупнейшую угольную ГРЭС его региона из проекта «Чистый воздух», сообщал в конце 2025 года РБК. По словам главы региона, для снижения выбросов в соответствии с условиями второго этапа проекта необходимо вполовину сократить мощность ГРЭС, что лишит часть жителей электро- и теплоэнергии.

В свою очередь, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов в ходе форума заявил, что экономическая нагрузка, связанная с выполнением всех экологических требований, наложенных в настоящий момент на энергетические предприятия, представляет собой «пугающую цифру» — 280 млрд рублей в год. При этом потребность российской экономики в электроэнергии растет, заметил он.

«Смотрим территории проведения эксперимента по «Чистому воздуху», это как раз территории, в которых уже сейчас по планам строятся новые станции, в том числе и угольная генерация, — рассказал Максимов. -. То есть по Сибири и Дальнему Востоку часть энергоблоков будут на угле, а часть — газовая, по Югу России — это газовая генерация. Но везде речь идет, прежде всего, об увеличении объемов выработки электроэнергии и как факт — об увеличении объема выбросов».

Минэнерго в этой связи надеется на корректировку Министерством природных ресурсов механизма снижения выбросов. При этом по ряду станций ведомство необходимость сокращения выбросов «понимает и устанавливает соответствующие требования энергетикам». Тем не менее, в некоторых случаях для качественного изменения работы объектов их необходимо переводить на газ, «что не всегда возможно».

Также, как заметил Максимов, важно учитывать природный фактор. «В Сибири достаточно большой объем выработки электроэнергии от гидростанций, и в периоды маловодности, когда воды мало, грузится существующая (тепловая) генерация, то есть угольная и в меньшей степени газовая. Это в том числе тоже приводит к увеличению объема выработки и выбросов», — заметил представитель Минэнерго. Максимов добавил, что необходимо вносить изменения в нормативные акты, чтобы не допускать превращения экологических платежей «просто в элемент финансового наказания».

Как рассказал в разговоре с РБК Цыганов, приемлемое для всех решение может быть найдено в 2026 году.