Глава Бурятии предложил исключить угольную ГРЭС из «Чистого воздуха»

Ограничение выбросов угольной ГРЭС в Гусиноозерске, требуемое по проекту «Чистый воздух», приведет к сокращению ее мощностей вдвое и отказу от строительства дополнительных блоков, написал Цыденов в письме в Минприроды и Госсовет

Алексей Цыденов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Бурятии Алексей Цыденов направил письма в Минприроды и губернатору Нижегородской области и главе комиссии Госсовета по направлению «экология» Глебу Никитину с предложением исключить крупнейшую угольную ГРЭС его региона из проекта «Чистый воздух» (письма есть у РБК). Глава региона утверждает, что для сокращения выбросов в соответствии с условиями проекта необходимо вполовину сократить мощности ГРЭС, что лишит часть жителей электро- и теплоэнергии.

Речь идет о крупнейшей угольной электростанции Восточной Сибири — ГРЭС в городе Гусиноозерске (филиал АО «Интер РАО — Электрогенерация»). В письме на имя министра экологии и природных ресурсов Александра Козлова Цыденов отмечает, что Гусиноозерск был включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (к 2036 году необходимо снизить выбросы в два раза к уровню 2020 года). ГРЭС, соответственно, вошла в перечень квотируемых объектов.

Гусиноозерская ГРЭС — одно из крупнейших предприятий Бурятии и градообразующее предприятие города Гусиноозерска. Станция состоит из шести энергоблоков общей мощностью 1244 МВт, основное топливо — уголь. Ввод первых четырех блоков состоялся с 1976 по 1979 год, пятого и шестого — в 1988-м и 1992-м соответственно. При этом за время своей работы на нескольких энергоблоках станции прошла реконструкция и модернизация, в 2021–2023 годах модернизированы энергоблоки № 1, 2, 3. В планах также построить два новых энергоблока (№ 7, 8) мощностью по 230 МВт. Гусиноозерская ГРЭС обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии, соседних регионов, в частности Иркутскую область, частично — Монголию, а также тепловой энергией Гусиноозерск (население около 24 тыс. человек)

Для того чтобы достичь целевого показателя по выбросам, Гусиноозерской ГРЭС необходимо будет вывести из работы три энергоблока из шести, говорится в письме. Однако это приведет к ограничению электропотребления, увеличению уже существующего дефицита мощности электроэнергии и поставит под угрозу теплоснабжение жителей Гусиноозерска. Кроме того, пишет глава региона, будет невозможно построить два новых энергоблока ГРЭС, которые по плану должны были бы в будущем покрывать дефицит энергии.

Цыденов попросил министра рассмотреть возможность исключения Гусиноозерской ГРЭС из перечня квотируемых объектов федерального проекта «Чистый воздух» как одного из ключевых объектов энергетики региона.

В письме Глебу Никитину глава Бурятии также напомнил, что в его регионе был зафиксирован непокрываемый дефицит мощности электроэнергии, который, по прогнозам, будет расти. «Следует отметить, что существующие требования законодательства в области квотирования и охраны окружающей среды представляют собой существенный вызов для устойчивого функционирования электроэнергетической отрасли», — говорится в письме.

Цыденов подчеркнул, что на электростанции уже внедрены наилучшие доступные технологии, а также получено комплексное экологическое разрешение (КЭР).

Альтернативой снижению выбросов мог бы стать перевод ГРЭС на газ, но сейчас территория Восточной Сибири не газифицирована и сроки газификации не определены, написал в письме он.

Глава Бурятии предложил устанавливать квоты для объектов электроэнергетики на уровне показателей наилучших доступных технологий при условии соблюдения санитарно-гигиенических нормативов в санитарно-защитных зонах, то есть в специальных зонах вокруг предприятий (а не на самом объекте). Также, по его мнению, необходимо исключить из расчета квот те объемы выбросов, которые образуются из-за роста мощностей для покрытия дефицита, а также из-за перевода потребителей на централизованное отопление.

Помимо этого, Цыденов предложил создать правовой механизм возврата инвестиций в модернизацию оборудования, если она была нужна для защиты природы или планов по достижению квот выбросов.

Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2019 году в 12 крупных промышленных центрах, в том числе в Красноярске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Череповце. Там к 2026 году должен быть снижен объем загрязняющих атмосферу выбросов на 2 млн т (более чем на 20%). Для этого необходима модернизация промышленных предприятий и котельных, перевод частных домов с угля на более экологичное топливо, запуск общественного транспорта на электричестве и газе. По итогам 2023 года выбросы в этих городах уменьшились в среднем на 12%, по итогам 2024 года — на 20,2%. В 2023 году стартовал второй этап проекта в еще 29 городах. В список среди прочих вошли Барнаул, Кемерово, Улан-Удэ, Гусиноозерск, Махачкала, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск, Абакан. Там выбросы должны быть сокращены в два раза.

«Исключать ГРЭС из проекта преждевременно»

В Минприроды в ответ на запрос РБК напомнили, что президент поставил задачу к 2036 году снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в атмосферу, которые больше всего влияют на здоровье людей и окружающую среду в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха (нацпроект «Экологическое благополучие»). Гусиноозерск относится к таким городам, подчеркнули там. «По данным Росприроднадзора, вклад опасных для здоровья людей и природы веществ от гидроэлектростанции (ее основное топливо — уголь) превышает допустимые показатели», — говорится в ответе ведомства.

Министерство вместе с регионами, в том числе с Бурятией, ведет работу по актуализации системы квотирования с учетом перспектив социально-экономического развития городов. «Цель, подчеркнем, в два раза снизить опасные выбросы в атмосферу к 2036 году. Поэтому исключение Гусиноозерской ГРЭС из перечня квотируемых объектов является преждевременным», — заключили в Минприроды.

В пресс-службе губернатора Глеба Никитина не ответили на запрос РБК.

К 2024 году выработка электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС увеличилась почти на 60% по сравнению с 2020 годом, когда потребление, а соответственно и объем выбросов, были снижены из-за пандемии COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе «Интер РАО — Электрогенерация». С учетом такого роста выработки и технологических возможностей станции в условиях импортозамещения полноценное обеспечение квот проекта «Чистый воздух» стало технически недостижимым, и сохранение ГРЭС в перечне квотируемых объектов повлечет за собой снижение выработки.

При этом «вне зависимости от того, входит электростанция в проект «Чистый воздух» или нет, «Интер РАО» как экологически ответственная компания соблюдает на всех своих объектах требования экологических стандартов», утверждают в пресс-службе, отметив, что на этой ГРЭС используются электрофильтры с эффективностью 99,8%, а также золоулавливающие устройства мокрого типа на котлах первой очереди. Дополнительно внедрена рециркуляция дымовых газов для снижения оксидов азота. «Уровень выбросов загрязняющих веществ на ГоГРЭС не превышает технологические и гигиенические нормативы. Станция имеет комплексное экологическое разрешение и регулярно проверяется контролирующими органами», — заключили в компании.

В пресс-службе Минэнерго не ответили на запрос РБК.

В пресс-службе «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы; также отвечает за перспективное планирование) напомнили, что в юго-восточной части Сибири уже в ближайшее время прогнозируется дефицит мощности. Для того, чтобы его не допустить, приняты решения о масштабном строительстве новой генерации (1305 МВт). Кроме того, планируется отбор очередных проектов в рамках конкурса на строительство новой генерации до 30 декабря (не менее 1050 МВт). Подключение же новых потребителей в регионе задерживается до строительства этой мощности, заметили в «Системном операторе».

«Не ввод в работу новых энергоблоков, а тем более вывод из работы действующего оборудования Гусиноозерской ГРЭС нами в принципе не рассматриваются. Пример станции явно показывает, что действующие нормы требуют доработки — реализация экологических проектов должна приводить к улучшению условий жизни, а не создавать угрозу надежному энергоснабжению граждан и функционированию экономики», — уверены в «Системном операторе».

Руководитель группы по аналитике в энергетике консалтинговой компании Kept Сергей Роженко считает, что предложение главы Бурятии выглядит обоснованным, поскольку Гусиноозерская ГРЭС является системообразующим источником мощности для всего юга Восточной Сибири и играет ключевую роль в межгосударственных перетоках с Монголией. «В рамках «Чистого воздуха» логично фокусироваться на объектах с высокой плотностью населения и подтвержденным значимым влиянием на качество воздуха. Поэтому исключение ГРЭС из перечня квотируемых объектов может быть разумным компромиссом между экологическими целями и обеспечением надежности энергоснабжения», — полагает он.

Эксперт объясняет, что для крупных конденсационных ГРЭС, работающих на бурятском и забайкальском угле, технологические возможности снижения выбросов без серьезной реконструкции ограничены. Установка современных систем очистки — электрофильтров, сероочистки, азотоочистки — в любом случае требует остановки энергоблоков на длительный период и капитальных вложений, сопоставимых со строительством новых мощностей.

Ситуации, подобные Гусиноозерской ГРЭС, доказывают, что в России назрел вопрос о выработке единой стратегии перехода на технологии «чистого угля», аналогичной китайской, добавляет Роженко. Речь идет о комплексной программе замещения старых угольных блоков с низким КПД и высокими выбросами на современные технологии с КПД выше 40–45%. Такие станции демонстрируют уровень выбросов загрязняющих веществ, сопоставимый с парогазовыми установками, что позволяет сохранить угольную генерацию в регионах с ограниченной газификацией, не нарушая экологических требований.

«По нашим оценкам, до 2050 года объем рынка технологий «чистого угля» в России может достигать как более 30-35 ГВт генерации, которые должны пройти либо глубокую модернизацию, либо полную замену на новые блоки. Это соответствует совокупным инвестициям более $50 млрд», — считает аналитик Kept.