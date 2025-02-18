Спрос на литий в России оказался переоцененным

Спрос на литий в России может оказаться ниже ожиданий на фоне снижения выпуска электромобилей. Минпромторг допускает корректировку стратегии развития металлургической отрасли и пересмотр производственных планов «Полярного лития»

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Прогнозный спрос на литий в России может оказаться ниже целевого уровня 10 тыс. т к 2028 году — в настоящее время потребление металла находится на уровне 1 тыс. т. Корректировку плановых значений на фоне ожидаемого снижения производства электромобилей допустили в Минпромторге в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Добыча и переработка редкоземельных металлов: проблемы и пути решения», состоявшегося на прошлой неделе, 12 февраля.

«Мы считали, что по литию прогнозный спрос будет в районе свыше 10 тыс. т, сейчас у нас спрос около 1 тыс. т. Флагманский проект «Норникеля» и «Росатома» по производству активных катодных материалов с использованием лития, возможно, будет скорректирован — спрос с 2028 года кратно меньше, исходя из планов коллег по снижению производства активных катодных материалов на фоне ожиданий прогнозного снижения производства автомобилей на электротяге. Будем ориентироваться на корректировку стратегии», — заявил в Совфеде замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров.

В министерстве подтвердили РБК, что текущая прогнозная планка — 10 тыс. т лития, однако после опроса отрасли и ключевых инвесторов Минпромторг получил более актуальные данные, на которые повлияли экономические реалии и операционная деятельность самих компаний. «После сверки новых данных мы внесем корректировки в Стратегию [развития металлургического комплекса, рассчитанную до 2030 года]», — сообщили в пресс-службе, добавив, что это «живой документ» с возможностью внесения в него корректировок. В Минпроме также рассчитывают, что меры по стимулированию спроса за счет регуляторных инструментов поддержки позволят нарастить спрос на литий. «Исходим из базового принципа — гарантированное обеспечение потребностей отраслей промышленности новыми материалами, в том числе литием», — добавили в министерстве.

Где и кто добывает литий

В России 17 месторождений лития, его балансовые запасы оцениваются в 3,5 млн т — пятое место в мире. Крупнейшее месторождение — Колмозерское в Мурманской области — содержит 24,2% балансовых запасов всей страны. Лицензию на его разработку в 2023 году получило ООО «Полярный литий» — совместное предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. т в год.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината для добычи и обогащения порядка 2 млн т руды в год планируется к 2031 году, сообщил РБК представитель «Полярного лития». «Менеджмент операционной компании вышел с инициативой реализации первой очереди строительства с мощностью переработки по руде около 600 тыс. т. При утверждении акционерами в марте-апреле 2025 года этого варианта реализации первая продукция может быть произведена уже к 2028 году», — сообщили в компании. На вопрос о возможной корректировке производственных планов в «Полярном литии» не ответили.

Где используют литий Литий используется для производства литийионных батарей, которые питают электромобили, смартфоны, ноутбуки и системы хранения энергии. В металлургии литий добавляют в алюминиевые сплавы, снижая их вес и повышая прочность, что критично для авиационной и космической отраслей. В керамической промышленности литий улучшает прочность и термостойкость изделий, а в ядерной энергетике его соединения применяются в системах охлаждения реакторов.

Следующим после добычи лития идет химический передел — производство катодных или анодных материалов либо электролита — все они содержат литий в разных формах, поясняет Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности. При этом сегодня в России нет производства материалов, но планы российских компаний по созданию производств, где литий будет требоваться в качестве сырья, реализуются: в 2025 году будет запущен завод ячеек и батарей «Рэнера» мощностью 4 ГВт*ч (50 тыс. батарей) — Калининградская гигафабрика, также планируется строительство второй гигафабрики «Рэнера» в Москве. АО «Энергия» (Елец) производит батареи для электрокаров Urbis. Однако их планируемые объемы потребления оцениваются существенно ниже объемов добычи — не более 15–20% от общей потенциальной добычи лития в России.

Сколько лития нужно электрокарам в России

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, в период с 2025–2030 годов планируется увеличение выпуска электротранспортных (ЭТ) средств с 18 тыс. до 220 тыс. штук, напомнил Булат Маснавиев, старший консультант консалтинговой компании «Имплемента». Государством разрабатываются и внедряются комплексные меры поддержки как для производителей лития, так и для конечных пользователей электромобилей: Россия находится на пути создания собственной независимой производственной базы, на нужды которой потребуется порядка 20–25 тыс. т LCE (эквивалент карбоната лития. — РБК) в год, приводит оценку эксперт.

На текущем этапе распространение электротранспорта в значительной степени зависит от политики государства, согласен Зингиревич. Среди целевых значений концепции развития электротранспорта в России до 2030 года — 10-процентная доля ЭТ в выпуске всего транспорта, производство топливных ячеек и батарей, а также 72 тыс. электрозарядных станций, в том числе 28 тыс. быстрых ЭЗС. Существующие меры поддержки направлены на поддержку спроса.

Зингиревич отметил, что, согласно рейтингу распространения электротранспорта в странах СНГ и БРИКС+, подготовленному Kept в 2024 году, Россия находится в ведущей группе стран, которая характеризуется наличием программ развития электротранспорта, мер поддержки потребителей и производителей, реализацией проектов локализации или собственного производства NEV (New Energy Vehicle. — РБК) и батарей, а также активным развитием зарядной инфраструктуры.

«По моим данным, среди производителей электромобилей в России нет консенсуса по вопросу будущего спроса. Однако с учетом текущей ситуации на авторынке, стоимости топлива, а также темпов развития технологий можно говорить о том, что при сохранении интереса государства к данному сектору ждать значительного снижения темпов роста производства электромобилей не стоит», — говорит Зингиревич. Спрос могут подстегнуть развитие инфраструктуры в регионах и появление на рынке бюджетных моделей для большего количества потребителей, считает эксперт.

Возможности экспорта

Эксперты сходятся во мнении, что в случае профицита в России литий может найти выход на международные рынки. Маснавиев отмечает, что мощности проектных производств суммарно сильно превышают ожидаемый спрос. Так, «Полярный литий» планирует добывать 45 тыс. т LCE, «Арктический литий» — порядка 12 тыс. т оксида лития, «Газпром» и ИНК планируют добывать литий из потенциально высокомаржинальных пластовых рассолов. «Несмотря на то что в данный момент на мировом рынке наблюдается эпизодическое перенасыщение, вызванное китайскими добытчиками, на горизонте десяти лет Россия имеет все шансы покрыть внутренний спрос и выйти на мировой рынок, где к тому моменту любой литий будет очень востребован», — говорит эксперт.

Продажи российского лития на мировой рынок останутся актуальными для добывающих компаний также с учетом того, что, по прогнозам аналитиков, к 2027–2028 годам будет достигнут баланс спроса и предложения на мировом рынке и цена на литий в среднесрочной перспективе может вырасти, говорит Зингиревич.

По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, российский литий в перспективе может импортировать Китай, который в будущем сохранит свое лидерство в производстве электромобилей, гибридных машин и потребительской электроники. Также эксперт прогнозирует увеличение заказов на литий со стороны Индии, Вьетнама, Южной Кореи и Индонезии, где планируются проекты строительства предприятий по выпуску аккумуляторов и электромобилей.