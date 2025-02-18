Депутат Исламов стал кандидатом на пост замминистра энергетики по углю

Пост замминистра энергетики, курирующего угольную промышленность, может занять депутат Дмитрий Исламов. На этой должности он сменит Сергея Мочальникова, арестованного по делу о ликвидации нерентабельных шахт

Дмитрий Исламов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Депутат «Единой России» Дмитрий Исламов перейдет на работу в Минэнерго, сообщил РБК источник в ведомстве, а также несколько собеседников в угольной отрасли. По их данным, он займет пост замминистра, курирующего угольную промышленность, вместо Сергея Мочальникова, которого в начале февраля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности.

По словам источника в Минэнерго, в настоящее время ожидается подписание соответствующего распоряжения правительства.

Помощник Исламова отказался от комментариев относительно назначения, сам Исламов не ответил на обращения РБК. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Экс-замминистра Мочальникова арестовали в октябре 2024 года по делу другого бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Яновского, связанного с реструктуризацией угольной промышленности, обоим фигурантам инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК; речь идет о хищении средств госбюджета). По состоянию на февраль Мочальников находится под домашним арестом. Прямой ущерб по этому делу оценивается в более 500 млн руб.

Как поясняли в Минэнерго, дело было возбуждено в июне 2024 года на основании материалов, собранных ведомством совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. По информации источника РБК, заявление в правоохранительные органы было направлено по поручению министра энергетики Сергея Цивилева по итогам доклада межведомственной группы.

Выбор кандидатуры Исламова на должность профильного замминистра собеседники РБК объясняют его продолжительным сотрудничеством с Цивилевым. Например, с 2019 года они вместе работали в комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», которую возглавлял Цивилев, а Исламов был его заместителем.

Что известно о Дмитрии Исламове Исламов родился 5 декабря 1977 года в Кемерово. Закончил инженерно-экономический факультет Кузбасского государственного технического университета. В 2000 году поступил в аспирантуру Института угля и углехимии СО РАН, где защитил кандидатскую диссертацию. Еще через год прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. Стажировался в Великобритании и США. В 2017-2018 годах прошел профессиональную подготовку по программам Московской школы управления СКОЛКОВО и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Карьера Исламова началась на Анжерском автосборочном заводе в качестве экономиста I категории. В 1999 году основал компанию «Криптос», которая занималась предоставлением маркетинговых и консультационных услуг. В 2006 году устроился на работу в администрацию Кемеровской области на должность начальника управления программ и инвестиционной политики. В период 2008-2016 годов работал заместителем губернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году Исламов избран депутатом Госдумы по Прокопьевскому одномандатному округу. Также занимает пост зампредседателя комитета по энергетике.