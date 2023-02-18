Верховный суд США рассмотрит 21 февраля угрожающее прибыли Google дело

Суд определит, несут ли интернет-компании ответственность за контент, который их алгоритмы рекомендуют пользователям. Дело ставит под угрозу доход Google от рекламы в размере $168 млрд, пишет агентство

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Верховный суд США во вторник, 21 февраля, рассмотрит дело «Гонсалес против Google», о расширении ответственности интернет-платформ за публикуемые на них материалы, пишет Bloomberg.

По данным агентства, суд сосредоточится на вопросе, несут ли интернет-компании ответственность за контент, который их алгоритмы рекомендуют пользователям. Данное дело ставит под угрозу доход Google от рекламы в размере $168 млрд.

Компании рассматривают это для себя как экзистенциальную угрозу.

«Этот случай может негативно сказаться на всей рекламной экосистеме», — сказал главный исполнительный директор рекламной компании DMA United Марк Бекман.

По данным Bloomberg, Google — крупнейший игрок на рынке цифровой рекламы США с оборотом $278,6 млрд. Компания контролирует большую часть технологий, используемых для покупки и продажи онлайн-рекламы. По оценке EMarketer, Google занимает первое место на рынке цифровой рекламы объемом $626,86 млрд. В 2023 году ожидается, что Alphabet (материнская компания Google) получит от рекламы $73,8 млрд.

Bloomberg напомнил, что веб-сайты и соцсети автоматически настраивают таргетинг рекламы на основе собранной ими информации о пользователях, включая их местоположение, историю посещенных страниц, темы, за которыми они внимательно следят. Реклама размещается с помощью онлайн-инструментов без вмешательства человека.

Google отказалась комментировать эту ситуацию, но в своем отчете в Верховном суде компания заявила, что обеспокоена влиянием этого дела сферу рекламы.

Речь идет о деле, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению семьи Ноэми Гонсалес, которая погибла в теракте, устроенном группировкой «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) в Париже. Ее отец обвинил Google, владеющую YouTube, Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в том, то они позволяют террористам использовать свои платформы для публикации экстремистского контента.

«Google разделяет прибыль с ИГ и другими экстремистскими группами. Размещая свои ролики на сервисах, таких как YouTube, экстремисты подключают рекламу Google, от которой компания тоже имеет прибыль», — говорил адвокат семьи.

Законодательство США освобождает интернет-платформы от ответственности за контент, который публикуют третьи лица (раздел 230 закона «О пристойности в коммуникациях»). Тем не менее в 2022 году истцы указали, что эта норма не освобождает их от ответственности за появление такого контента в рекомендациях.