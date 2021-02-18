НОВАТЭК заявил о планах привлечь $11 млрд на новый проект

НОВАТЭК планирует до конца первого полугодия 2021 года привлечь кредиты на строительство второго завода по производству сжиженного природного газа. Стоимость проекта — $21,3 млрд, на внешнее финансирование придется $11 млрд

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НОВАТЭК рассчитывает завершить привлечение внешнего финансирования для своего второго производства СПГ «Арктик СПГ-2» в объеме примерно $11 млрд к концу первого полугодия 2021 года. Об этом 18 февраля заявил зампред правления компании Марк Джетвэй на телеконференции, посвященной финансовым результатам компании за прошлый год.

«Арктик СПГ-2» предусматривает строительство завода мощностью 19,8 млн т СПГ в год (три очереди по 6,6 млн т) на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, помимо кредитов он будет финансироваться за счет средств акционеров и проектного финансирования. На внешнее финансирование придется около 52% бюджета всего проекта. По данным на конец ноября 2020 года, участники проекта профинансировали его на $7,5 млрд. НОВАТЭКу принадлежит 60% «Арктик СПГ-2», еще по 10% — у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и японской корпорации JOGMEC).

В декабре 2020 года Сбербанк одобрил предоставление проекту финансирования на сумму до €3 млрд, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в конце января. Интерес к участию в кредитовании также выразили другие российские, китайские, японские и европейский банки, сообщил Джетвэй. В июле 2020 года он также заявил, что компания перенесла привлечение проектного финансирования на 2021 год.

По словам зампреда НОВАТЭКа, в 2020 году на строительство было потрачено около $4 млрд, а в этом году инвестиции планируется увеличить в полтора раза, примерно до $6 млрд. «Процесс строительства интенсифицируется с учетом запланированных сроков запуска», — пояснил он. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 году.