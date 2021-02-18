В Испании отменили решение о возобновлении дела против Фридмана

Возобновление расследования, закрытого в декабре прошлого года, оказалось связано с ошибкой в судебных документах

Михаил Фридман (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Испанский суд отменил вынесенное ранее решение о возобновлении расследования уголовного дела о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом говорится в постановлении суда (есть у РБК).

Ранее стало известно, что в деле вскрылись некие новые обстоятельства, из-за которых испанская прокуратура решила вызвать в суд в качестве ответчиков также бывшего генерального директора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова. Однако в постановлении суда указано, что вызов в суд был направлен им в связи с «существенной ошибке в формулировке» предыдущего решения. В связи с этим, разбирательство все же не будет возобновлено.

Как полагали следователи, Фридман, будучи акционером и кредитором компании Zed WorldWide, работающей в сфере разработки мобильных приложений, совершил ряд действий, которые привели к ухудшению ее финансового положения, с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены (реальная цена компании оценивалась приблизительно в €1,2 млрд). Сам Фридман заявлял, что не владеет долей в Zed+. Бизнесмен давал показания по этому делу в Национальном суде Испании в 2019 году, и говорил что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed».

Миллиардер утверждает, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом, а сам он никогда не выполнял административных функций в группе Zed. «Семья Долсет [экс-владельцы группы Zed] и ее партнеры постоянно стремились привлечь Михаила Фридмана, [его холдинг] Veon и Амстердамский торговый банк к тому, что, проще говоря, является спором между акционерами, к которому не относятся ни господин Фридман, ни Veon», — говорил представитель Фридмана.