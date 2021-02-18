В Испании отменили решение о возобновлении дела против Фридмана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Забудьте все, что вы знали: развенчиваем мифы о правильном питании РБК, Перекрёсток и Almette, 17:43 С сайта СК пропал ролик с напоминанием 14-летним про уголовное наказание Общество, 17:39 Robinhood назвали вероятным крупнейшим держателем монет Dogecoin Крипто, 17:36 Путин и Эрдоган обсудили поставки в Турцию российских вакцин Политика, 17:34 На Украине завели дело против замглавы Минобороны России Политика, 17:29 Тарпищев заявил о попадании Карацева в число участников Олимпиады Спорт, 17:29 Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы Политика, 17:23 На шерсти голубых собак в Дзержинске обнаружили «берлинскую лазурь» Общество, 17:18 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 17:16 Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье на 75% за год Недвижимость, 17:12 Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках Общество, 17:10 МИД объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина Политика, 17:10 В Испании отменили решение о возобновлении дела против Фридмана Бизнес, 17:03 Какие задачи приходится решать HR-специалистам Партнерский материал, 16:48
Бизнес ,  
0 

В Испании отменили решение о возобновлении дела против Фридмана

Возобновление расследования, закрытого в декабре прошлого года, оказалось связано с ошибкой в судебных документах
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Испанский суд отменил вынесенное ранее решение о возобновлении расследования уголовного дела о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом говорится в постановлении суда (есть у РБК).

Ранее стало известно, что в деле вскрылись некие новые обстоятельства, из-за которых испанская прокуратура решила вызвать в суд в качестве ответчиков также бывшего генерального директора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова. Однако в постановлении суда указано, что вызов в суд был направлен им в связи с «существенной ошибке в формулировке» предыдущего решения. В связи с этим, разбирательство все же не будет возобновлено.

В Испании возобновили дело в отношении Фридмана о банкротстве Zed Group
Бизнес
Михаил Фридман

Как полагали следователи, Фридман, будучи акционером и кредитором компании Zed WorldWide, работающей в сфере разработки мобильных приложений, совершил ряд действий, которые привели к ухудшению ее финансового положения, с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены (реальная цена компании оценивалась приблизительно в €1,2 млрд). Сам Фридман заявлял, что не владеет долей в Zed+. Бизнесмен давал показания по этому делу в Национальном суде Испании в 2019 году, и говорил что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed».

Миллиардер утверждает, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом, а сам он никогда не выполнял административных функций в группе Zed. «Семья Долсет [экс-владельцы группы Zed] и ее партнеры постоянно стремились привлечь Михаила Фридмана, [его холдинг] Veon и Амстердамский торговый банк к тому, что, проще говоря, является спором между акционерами, к которому не относятся ни господин Фридман, ни Veon», — говорил представитель Фридмана.

В декабре 2020 года дело было закрыто, поскольку следователи не смогли доказать прямое или косвенное участие миллиардера в банкротстве группы Zed, и у суда не нашлось оснований для предъявления обвинений.

РБК направил запрос в компанию LetterOne.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником
Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Любовь Порываева
Михаил Фридман Испания
Материалы по теме
В Испании возобновили дело в отношении Фридмана о банкротстве Zed Group
Бизнес
Компания Фридмана увеличит долю в крупнейшем мобильном операторе Турции
Бизнес
Фридман дал показания в испанском суде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter