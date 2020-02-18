Фонд семьи Евтушенкова с партнерами купит немецкие гипермаркеты Real

Немецкий концерн Metro договорился о продаже сети группе инвесторов, связанной с АФК «Система»

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Немецкая Metro AG продаст сеть гипермаркетов Real консорциуму инвесторов, связанному с фондом семьи Евтушенковых, говорится в сообщении ретейлера на сайте Франкфуртской биржи.

Дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance предоставит акционерное финансирование на сумму до €263 млн для сделки консорциума покупателей, контролируемых SCP Group SARL (49% компании принадлежит АФК «Система» ) по покупке немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний, говорится в сообщении холдинга. Схема финансирования не раскрывается. В документе компании уточняется, что в сделке также примут участие сторонние инвесторы.

Предполагается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года, но прежде она потребует одобрения совета директоров АФК «Система», а также согласия ряда государственных органов, в частности антимонопольных.

О том, что SCP Group Advisory, специализирующаяся на европейской коммерческой недвижимости, связанная с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» его отца, миллиардера Владимира Евтушенкова (занимает 63-е место с состоянием $1,5 млрд в последнем рейтинге российского Forbes), совместно с партнером немецкой x+bricks ведет эксклюзивные переговоры с Metro, компании сообщали в декабре 2019 года, после подписания меморандума о намерениях.