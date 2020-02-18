Богатейший человек мира дал $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли»
Основатель Amazon Джефф Безос объявил о решении выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом он написал в Instagram.
По словам миллиардера, изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Как отметил Безос, он намерен работать с другими людьми и организациями, чтобы найти новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.
Глава Amazon рассказал, что вышеупомянутые средства будут направлены в созданный им «Фонд Земли Безоса». Как отметил предприниматель, деньги из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, работающим над этой проблемой. «Я начну выдавать гранты этим летом», — написал он.
Кроме того, Безос призвал к совместной работе крупные и небольшие компании, правительства различных стран, международны организации и простых людей. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — заключил миллиардер.