«Альфа-Групп» решила купить сочинский отель обанкротившегося «Мостовика»

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» планирует купить 4-звездный отель Bridge Resort в Сочи, который находится в залоге в ВЭБ.РФ. Гостиницу возводила компания «Мостовик», обанкротившаяся после олимпийских строек

Фото: brsochi.ru

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство о покупке ООО «Мостовик Девелопмент», управляющей гостиничным комплексом Bright Resort в Имеретинской долине в Сочи. Купить отель планирует ООО «Манхэттен», принадлежащее через цепочку кипрских компаний люксембурской A1 Investment Holding S.A. Среди управляющих данной компанией, согласно данным люксембургского реестра, были Михаил Фридман и Герман Хан. Компания A1 — это инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». Представитель А1 отказался от комментариев.

«Мостовик Девелопмент», как следует из ЕГРЮЛ, принадлежит Антону Милову, доля которого полностью заложена государственной корпорации развития ВЭБ.РФ (ранее — просто ВЭБ). Это структура группы «Мостовик», строившей олимпийские объекты в Сочи, но в 2016 году ООО «Мостовик Девелопмент» было признано банкротом. Основным кредитором компании был ВЭБ, требования госкорпорации составляли 2,3 млрд руб. В 2017 году стороны заключили мировое соглашение, по которому компания перешла в залог ВЭБа. РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБ.РФ.

В состав Bright Resort входит 4-звездная гостиница на 700 номеров и отдельные шале. Гостиничный комплекс расположен на участке площадью почти 6 га. По оценке управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, стоимость гостиничного комплекса, исходя из его дохода, может достигать $35-40 млн (2,3-2-6 млрд руб по текущему курсу). При этом затрачено на строительство, по словам Ивашкевича, было около $70 млн. «Но такие деньги за него сейчас не дадут», — уверен эксперт.

Выручка ООО «Мостовик Девелопмент» по РСБУ в 2017 году равнялась 107 млн руб, чистый убыток — 431 млн руб., следует из базы СПАРК.

Среди текущих проектов А1 — производитель полимерных труб «Полипластик», Московский шинный завод, киностудия «СинеЛаб». Ранее компания инвестировала в сеть кинотеатров «Формула Кино», нефтяную компанию ТНК-ВР, «Росводоканал» и другие проекты.