PDVSA назвала «фейком» информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке

О том, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской госкомпании, писал Reuters. В самой PDVSA эти сообщения отнесли к кампании, направленной на то, чтобы «нанести ущерб основной — нефтяной — отрасли Венесуэлы»

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA (Petróleos de Venezuela, S. A.) опровергла информацию о заморозке российским Газпромбанком ее счетов. Об этом говорится в ее официальном Twitter.

В микроблоге PDVSA вышла целая серия сообщений с опровержениями материала Reuters. Накануне агентство со ссылкой на неназванный источник написало, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA. Операции с ними, по информации собеседника Reuters, к тому моменту проводиться уже не могли. В Газпромбанке на запрос РБК не ответили.

«Фейковые новости. PDVSA опровергает вредоносную информацию, предназначенную для того, чтобы сбить с толку венесуэльцев», — отреагировали на это представители компании. К твиту они прикрепили скрин со страницы одного из местных изданий, которое сообщало о заморозке счетов PDVSA Газпромбанком.

Также в своих сообщениях пресс-служба венесуэльской компании использовала высказывания в Twitter по этому поводу местного тележурналиста Нельсона Бокаранды (Nelson Bocaranda). Материал Reuters в PDVSA, в частности, сочли «угрожающим нефтяному суверенитету» Венесуэлы.