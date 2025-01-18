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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Билл Гейтс рассказал, как за увлекательным ужином обсуждал с Трампом ВИЧ

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Гейтс обсудил с Трампом разработку вакцины от ВИЧ и поделился своим положительным впечатлением от встречи. Несколько лет назад миллиардер рассказывал под смех аудитории, как Трамп дважды путал ВИЧ и ВПЧ
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Миллиардер Билл Гейтс обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом глобальные проблемы здравоохранения, об этом предприниматель рассказал в интервью Wall Street Journal.

«Около двух недель назад у меня была возможность, разделить с ним долгий и на самом деле довольно увлекательный ужин», — рассказал Гейтс.

Одним из вопросов стала разработка лекарство от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), уточнил бизнесмен: «Во времена эпидемии COVID он ускорил внедрение инновационных вакцин. Так что я спросил, можно ли сделать то же самое и здесь, и, как мне кажется, мы оба в восторге».

Другой темой стали усилия по борьбе с полиомиелитом. Гейтс поделился впечатлением, что Трамп «полон энергии и с нетерпением ждет возможности помочь в продвижении инноваций». Бизнесмен признался, что его впечатлил интерес будущего президента к поднятым вопросам.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Состояние Билла Гейтса — $106,2 млрд, он занимает 15-ю строку в списке богатейших людей мира. Бизнесмен возглавляет благотворительный фонд Gates Foundation, в который пожертвовал более $59 млрд. Организация нацелена на глобальное улучшение здравоохранения и сокращение нищеты, а также расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям в США.

Гейтс во время первого президентского срока Трампа неоднократно критиковал главу государства за его политику в отношении системы здравоохранения и борьбы с коронавирусом, за что подвергался нападкам со стороны правых.

В 2018 году Гейтс рассказал, что Трамп на двух разных встречах не смог без посторонней помощи отличить ВИЧ от вируса папилломы человека (ВПЧ). «Оба раза он хотел знать, есть ли разница между ВИЧ и ВПЧ, и мне удалось объяснить, что их редко путают друг с другом», — рассказал бизнесмен под хохот собравшихся. Гейтс также рассказал, что Трамп задавался вопросом: «Не являются ли вакцины чем-то плохим, поскольку он рассматривает возможность создания комиссии по изучению негативных последствий вакцин». «Я сказал [Трампу]: «Нет, это тупик. Это было бы плохо. Не делайте этого», — добавил Гейтс.

Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Билл Гейтс Дональд Трамп ВИЧ полиомиелит
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Билл Гейтс фото

Билл Гейтс

предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
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