Бизнес
0

АЛРОСА оценила, когда в мире закончатся запасы алмазов

АЛРОСА: мировых запасов алмазов хватит на 20 лет
Если добыча будет ежегодно сокращаться, мировых запасов экономически рентабельных алмазов, которые оцениваются в 1,8 млрд карат, хватит на 50-60 лет и больше, заявили в АЛРОСА
Мировые запасы экономически рентабельных алмазов сейчас составляют 1,8 млрд карат, при уровне добычи в 90 млн карат ежегодно этого хватит на 20 лет, заявил «РИА Новости» начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергей Тахиев.

Если добыча будет ежегодно сокращаться, запасов хватит на 50-60 лет и больше, считает топ-менеджер. По словам Тахиева, острый дефицит алмазов вряд ли наступит, но цены на них будут постепенно расти.

«Мы уже сейчас видим нарастающий спрос по некоторым категориям алмазов, который повлечет рост цен, так что надеемся, что эта первая волна восстановления глобального рынка камней будет поддержана хорошим конечным спросом со стороны покупателей драгоценностей, в том числе в Штатах», — сказал он.

США продлили разрешение на импорт российских алмазов
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По словам Тахиева, более половины запасов экономически рентабельных запасов находится в России (по оценкам Минприроды, в недра России содержат до 45% всех запасов алмазов в мире). Остальное приходится в основном на страны Африки.

В 2024 году Россия осталась крупнейшей в мире добывающей страной, на нее пришлось 32% мировой добычи алмазов, следовало из данных Кимберлийского процесса. На втором месте оказалась Ботсвана (24%). Крупнейшими импортерами в прошлом году были Индия и ОАЭ (40 и 29% соответственно).

