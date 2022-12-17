Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить тысячи сотрудников
Goldman Sachs Group планирует сократить несколько тысяч сотрудников на фоне сложной экономической ситуации в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
В конце III квартала в Goldman Sachs работали 49,1 тыс. сотрудников после значительного увеличения штата во время пандемии. По словам источника, численность персонала останется выше уровня до пандемии. По данным на конец 2019 года, численность сотрудников составляла 38,3 тыс. человек.
По словам источника, число сотрудников, которых затронут увольнения, все еще обсуждается, и ожидается, что детали будут доработаны в начале 2023 года.
Портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что Goldman Sachs Group планирует сократить до 4 тыс. рабочих мест, поскольку намерен достичь целевых показателей прибыльности.
Сокращения могут составить до 8% рабочей силы банка, рассказали источники. По их словам, менеджеров попросили выявить низкооплачиваемых работников, но окончательный список попадающих под сокращение пока не составлен.
Как передает Semafor, гендиректор компании Дэвид Соломон не смог достичь цели по прибыльности, которую он поставил в феврале. Бум заключения сделок и сбора средств прекратился, а ставка Goldman Sachs на потребительский банкинг не окупилась. Фирма потеряла миллиарды долларов, строя высокотехнологичный банк на Мэйн-стрит под названием Marcus, который пока не приносит прибыли.
По данным CNBC, Goldman Sachs планирует сократить 8% сотрудников в январе. При этом массовые увольнения затронут все подразделения банка.
Ранее, 6 декабря, Bloomberg передал, что Goldman Sachs Group намерена сократить по меньшей мере еще несколько сотен рабочих мест, поскольку она реструктурирует свой испытывающий трудности потребительский бизнес и готовится к неопределенной экономике в предстоящем году.