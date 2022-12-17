Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить тысячи сотрудников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
«РИА Новости» узнало о передаче разведкомплексов «Пенициллин» в зону СВО Политика, 08:24
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Донецку Политика, 08:23
Глава ЦРУ счел, что Россия не настроена на переговоры по Украине Политика, 08:16
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 08:08
Маск анонсировал «контрольный выстрел» в Twitter в скором времени Технологии и медиа, 08:06
Половина россиян поддержала постепенный запрет продажи сигарет Общество, 08:00
Шесть человек погибли после взрыва газа в жилом доме в Минске Общество, 07:58
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить тысячи сотрудников Бизнес, 07:48
В конгрессе призовут Минюст обвинить Трампа в мятеже при штурме Капитолия Политика, 07:26
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 07:05
Как будет работать чип, который Маск хочет вживить в мозг человека. Видео Технологии и медиа, 07:01
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
В Оренбургской области на дежурство заступил новый полк с «Авангардами» Политика, 06:05
Два подростка погибли при стрельбе возле школы в Техасе Общество, 05:37
Бизнес ,  
0 

Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить тысячи сотрудников

Reuters: Goldman Sachs запланировал сократить несколько тысяч сотрудников
Goldman Sachs Group планирует сократить до 4 тыс. рабочих мест, чтобы достичь целевых показателей прибыльности, пишет Semafor cо ссылкой на источники

Goldman Sachs Group планирует сократить несколько тысяч сотрудников на фоне сложной экономической ситуации в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В конце III квартала в Goldman Sachs работали 49,1 тыс. сотрудников после значительного увеличения штата во время пандемии. По словам источника, численность персонала останется выше уровня до пандемии. По данным на конец 2019 года, численность сотрудников составляла 38,3 тыс. человек.

По словам источника, число сотрудников, которых затронут увольнения, все еще обсуждается, и ожидается, что детали будут доработаны в начале 2023 года.

Портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что Goldman Sachs Group планирует сократить до 4 тыс. рабочих мест, поскольку намерен достичь целевых показателей прибыльности.

Сокращения могут составить до 8% рабочей силы банка, рассказали источники. По их словам, менеджеров попросили выявить низкооплачиваемых работников, но окончательный список попадающих под сокращение пока не составлен.

Как передает Semafor, гендиректор компании Дэвид Соломон не смог достичь цели по прибыльности, которую он поставил в феврале. Бум заключения сделок и сбора средств прекратился, а ставка Goldman Sachs на потребительский банкинг не окупилась. Фирма потеряла миллиарды долларов, строя высокотехнологичный банк на Мэйн-стрит под названием Marcus, который пока не приносит прибыли.

Читайте на РБК Pro
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена

По данным CNBC, Goldman Sachs планирует сократить 8% сотрудников в январе. При этом массовые увольнения затронут все подразделения банка.

Ранее, 6 декабря, Bloomberg передал, что Goldman Sachs Group намерена сократить по меньшей мере еще несколько сотен рабочих мест, поскольку она реструктурирует свой испытывающий трудности потребительский бизнес и готовится к неопределенной экономике в предстоящем году.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Goldman Sachs сокращение сотрудников массовые увольнения
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об иске к «Твиттеру» из-за массовых сокращений
Технологии и медиа
Владелец Zara опроверг данные о массовых сокращениях
Бизнес
В Twitter начался массовый исход после ультиматума Маска
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter