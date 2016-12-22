В «дочке» «Россетей» заявили о просьбе структур Мельниченко о выкупе доли

Сибирская угольно-энергетическая компания написала в правительство и попросила разрешить ей увеличить долю в дочерней компании «Россетей». Совмещать генерацию и транспортировку электроэнергии в России запрещено с 2008 года

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Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко (№ 7 в списке Forbes, состояние $15,5 млрд) обратилась в правительство с просьбой увеличить долю в капитале Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири («МРСК Сибири»). Об этом рассказал на встрече с инвесторами гендиректор «МРСК Сибири» Виталий Иванов, передает «Интерфакс».

«Миноры» с удовольствием хотят нас купить. Идут разные переговоры, они пишут письма в правительство. Сейчас это портфельный инвестор», — цитирует Иванова агентство. По его словам, сейчас через различные структуры СУЭК в общей сложности принадлежит около 42% в капитале МРСК. При этом, как уточнил Иванов, «на контролирующего акционера [Росимущество] такие [предложения] не поступили, в правительство РФ такие предложения поступали».

По словам Иванова, в самой МРСК к такой перспективе относятся отрицательно. «Потенциально мы относимся к этому отрицательно, мы считаем, что мы лучше можем управлять», — пояснил он.

Представитель СУЭК от комментариев РБК отказался.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири — дочернее предприятие ПАО «Россети», занимается передачей и распределением электроэнергии в Бурятии, Хакасии, Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Кемеровской и Омской областях.

Официальный представитель ПАО «Россети» заявил РБК, что «нет ничего удивительного в постоянном, в том числе публичном, интересе миноритариев к активу». Он отметил, что по итогам 2017 года капитализация «МРСК Сибири» выросла на 34%, чистая прибыль за 2018 год прогнозируется в размере 2,1 млрд руб., а средний уровень потерь составляет 7,32%. «Объективно, ни одна сетевая компания Сибири и Дальнего Востока не демонстрирует таких результатов», — отметил он.

Он также напомнил, что решения о передаче активов «Россетей» в управление могут приниматься только на уровне правительства России. «В настоящее время никаких активных переговоров на этот счет не ведется», — добавил официальный представитель «Россетей».

В аппарат правительства документ с предложениями СУЭК не поступал, сообщил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК.

После реформы РАО ​​«ЕЭС», которую провел Анатолий Чубайс в 2002–2008 годах, совмещать транспортировку электричества и генерацию запрещено законом — потребители покупают электричество на оптовом рынке, а за передачу платят сетевым компаниям.

В ноябре 2017 года крупнейший потребитель электроэнергии в России UC Rusal Олега Дерипаски предлагал пересмотреть реформу РАО «ЕЭС» для снижения затрат. Представитель Минэнерго тогда отмечал в разговоре с РБК, что, по мнению ведомства, от снятия запрета на совмещение транспортировки электричества и его генерацию пострадает потребитель.