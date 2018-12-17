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«Роснефть» решила сократить московский офис «Башнефти»
Сотрудники московского офиса «Башнефти» получили предложения переехать со следующего года на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации. В офис в центре Москвы переедут сотрудники «Роснефти», контролирующей «Башнефть»
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

«Мягкая оптимизация»

В понедельник, 17 декабря, прошла встреча сотрудников «Башнефти», работающих в Москве, с руководством компании, чтобы обсудить условия работы в 2019 году. «Порядка 300 сотрудников компании из Москвы предложено переехать в Уфу с компенсацией за переезд или уволиться с выплатой соответствующего вознаграждения по Трудовому кодексу», — сказал РБК сотрудник компании, присутствовавший на этой встрече.

Информацию подтвердили два бывших сотрудника компании. «Всех, кто не хочет [переехать в Уфу], сократят», — сказал один из них. Другой собеседник РБК добавил, что московский офис «Башнефти» может быть ликвидирован до середины марта 2019 года. В уфимском офисе «Башнефти» сейчас работают около 160 сотрудников, говорит близкий к «Роснефти» собеседник РБК.

Московский офис «Башнефти» займет «Роснефть», контролирующая компанию, сказал другой собеседник РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также это подтвердил. «У нас происходит максимально мягкая оптимизация. Компании не нужно представительство «Башнефти» в Москве», — сказал он. По словам Леонтьева, если сотрудники хотят связать свою судьбу с «Башнефтью», им предложено переехать в Уфу, подтвердив, что деньги на переезд будут выделены. «Им дадут гарантии трудоустройства, предоставят социальный пакет. А остальным будет предложено уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса», — добавил он. Леонтьев сказал, что в офис «Башнефти» переедут подразделения «Роснефти», не уточнив, какие именно и когда.

Офис «Башнефти» в Москве расположен по адресу: 1-я Тверская-Ямская, 5. Юридически московский офис всегда был филиалом «Башнефти», а головной офис находился в Уфе, где зарегистрирована «Башнефть». Но по факту до перехода «Башнефти под контроль «Роснефти» в октябре 2016 года в Москве находилось руководство и все ключевые департаменты компании, объясняет экс-менеджер «Башнефти».

В августе РБК выяснил, что один из этажей в офисе «Башнефти» в Москве выделен для председателя совета директоров «Роснефти», экс-канцлера Германии Герхарда Шредера во время его визитов в Москву.

Представитель главы Башкирии (республике принадлежит 25,79% «Башнефти») отказался комментировать сокращение московского офиса компании.

Экономия «Башнефти»

«Роснефть» сразу после покупки акций «Башнефти» у Росимущества объявила о планах сокращения вдвое численности сотрудников московского офиса компании. На тот момент в этом офисе работали около 700 сотрудников. Предполагалось, что сокращения затронут до 350 человек. «Я вообще не понимаю, зачем «Башнефти» теперь нужен московский офис. Это дочерняя компания, работающая в регионе (в Башкирии. — РБК). А в Москве есть компания, которая называется «Роснефть», у нее здесь центральный офис», — говорил РБК тогда Леонтьев.

На следующий день после покупки компании, 13 октября 2016 года, «Роснефть» полностью сменила ее руководство во главе с президентом Александром Корсиком. «Башнефть» возглавил вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Тогда же были уволены и вице-президенты «Башнефти», не входившие в состав ее правления, — в общей сложности 17 человек, и руководитель всех дочерних предприятий, рассказывали собеседники РБК.

Члены совета директоров «Башнефти», являющиеся сотрудниками «Роснефти» и ее дочерних компаний, не будут получать вознаграждения за работу в совете директоров компании, заявил на прошлой неделе Шишкин на собрании акционеров башкирской компании в Уфе. Соответствующие изменения были внесены в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров компании. Совет директоров «Башнефти» состоит из десяти человек, семеро из них — вице-президенты «Роснефти», ее первый вице-президент Павел Федоров возглавляет совет.

Выручка «Башнефти» за девять месяцев 2018 года выросла на 32%, до 643,36 млрд руб., а чистая прибыль подскочила на 73,5%, до 75 млрд руб. Это произошло во много благодаря компенсации, которую «Башнефти» выплатил ее бывший контролирующий акционер АФК «Система» Владимира Евтушенкова по итогам мирового соглашения. Перейдя под контроль «Роснефти», «Башнефть» потребовала от «Системы» возмещения ущерба из-за реорганизации, Арбитражный суд Башкирии оценил его в 136,3 млрд руб., но по итогам мирового соглашения между сторонами сумму снизили до 100 млрд руб. (из них 20 млрд руб. АФК заплатила в конце 2017 года, еще 80 млрд руб. — в первом квартале 2018 года).​

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: «Роснефть», «Башнефть»
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