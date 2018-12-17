«Роснефть» решила сократить московский офис «Башнефти»

Сотрудники московского офиса «Башнефти» получили предложения переехать со следующего года на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации. В офис в центре Москвы переедут сотрудники «Роснефти», контролирующей «Башнефть»

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

«Мягкая оптимизация»

В понедельник, 17 декабря, прошла встреча сотрудников «Башнефти», работающих в Москве, с руководством компании, чтобы обсудить условия работы в 2019 году. «Порядка 300 сотрудников компании из Москвы предложено переехать в Уфу с компенсацией за переезд или уволиться с выплатой соответствующего вознаграждения по Трудовому кодексу», — сказал РБК сотрудник компании, присутствовавший на этой встрече.

Информацию подтвердили два бывших сотрудника компании. «Всех, кто не хочет [переехать в Уфу], сократят», — сказал один из них. Другой собеседник РБК добавил, что московский офис «Башнефти» может быть ликвидирован до середины марта 2019 года. В уфимском офисе «Башнефти» сейчас работают около 160 сотрудников, говорит близкий к «Роснефти» собеседник РБК.

Московский офис «Башнефти» займет «Роснефть», контролирующая компанию, сказал другой собеседник РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также это подтвердил. «У нас происходит максимально мягкая оптимизация. Компании не нужно представительство «Башнефти» в Москве», — сказал он. По словам Леонтьева, если сотрудники хотят связать свою судьбу с «Башнефтью», им предложено переехать в Уфу, подтвердив, что деньги на переезд будут выделены. «Им дадут гарантии трудоустройства, предоставят социальный пакет. А остальным будет предложено уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса», — добавил он. Леонтьев сказал, что в офис «Башнефти» переедут подразделения «Роснефти», не уточнив, какие именно и когда.