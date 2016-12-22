«Роснефть» выделила Герхарду Шредеру этаж в офисе «Башнефти»

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер получил в распоряжение этаж в офисе ее «дочки» «Башнефти» в центре Москвы. Здесь он будет работать и жить во время визитов в Россию

Герхард Шредер (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

«Роснефть» завершила длившийся около года ремонт восьмого этажа в здании «Башнефти» (у «Роснефти» контрольный пакет) на 1-й Тверской-Ямской улице, он будет отведен для пребывания председателя совета директоров, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера во время его визитов в Москву. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к «Башнефти».

Этаж разделен на две зоны: рабочую и жилую, рассказывают два источника. В рабочей зоне располагаются кабинет и приемная, о жилой зоне сотрудникам известно только то, что там установили джакузи, отмечают они. Этаж закрыт для обычных сотрудников (их электронные пропуска не работают), на входе — охрана.

«На этаже белые стены, светлый мраморный пол, мебель в серебристо-черных цветах с ненавязчивой символикой «Роснефти», — рассказывает один из собеседников РБК.

Предполагается, что экс-канцлер будет останавливаться на этом этаже во время визитов в Москву, объясняют два источника РБК. Шредер часто бывает в столице, и такой вариант — дешевле, чем снимать квартиру, и удобнее, чем гостиница с точки зрения конфиденциальности переговоров, объясняет один из собеседников РБК. Офис «Башнефти» находится недалеко от Триумфальной площади, в непосредственной близости от Минэкономразвития.

Совет директоров «Роснефти» Заседания советов директоров «Роснефти» проходят часто, но в основном в заочной форме. Всего в 2017 году было проведено 28 заседаний, но только пять из них — в очной форме. Шредер, возглавивший совет в конце сентября 2017 года, принял участие в семи заседаниях, ​говорится в годовом отчете компании.

Ремонт на этаже длился около года и закончился примерно месяц назад, рассказывает другой источник. На этаже и раньше располагалась самая большая переговорная, в которой проходили только заседания совета директоров «Башнефти», рассказывают четыре собеседника РБК. На восьмом этаже также находились кабинеты председателя совета директоров «Башнефти», сотрудников аппарата совета, корпоративного секретаря и т.д., уточняют двое из них.

Весной прошлого года на этом этаже планировали сделать кабинет для главы службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал операцию в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. В марте 2017 года он ушел в отставку, и кабинет не понадобился.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Представитель Шредера пока не ответил на запрос РБК.

Шредер вошел в совет директоров «Роснефти» в конце сентября 2017 года и тогда же возглавил его, сменив на этом посту помощника президента Владимира Путина Андрея Белоусова. Его вознаграждение за работу в совете составило $600 тыс.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин тогда говорил, что появление в совете «самого лояльного в истории по отношению к Москве немецкого лидера» поможет развитию международного бизнеса компании, наращиванию присутствия в Европе и «выстраиванию конструктивных отношений с западными партнерами». «Это очень непростая работа, но мне всегда нравилось принимать вызовы. Для меня это служит прекрасной мотивацией и вдохновляет меня», — говорил летом 2018 года Шредер в интервью «Интерфаксу».

«Роснефть» получила здание на 1-й Тверской-Ямской в октябре 2016 года, купив 50,08% акций «Башнефти» у государства за 330 млрд руб. После этого часть сотрудников «Башнефти» (например, добычного подразделения) переехали в Уфу, некоторые менеджеры переехали в другие офисы «Роснефти». «Место для экс-канцлера есть», — резюмирует один из собеседников РБК.