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Radisson будет управлять отелем НОВАТЭК Михельсона и Тимченко
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Radisson будет управлять отелем НОВАТЭК Михельсона и Тимченко
Бизнес, 07:00
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Radisson будет управлять отелем НОВАТЭК Михельсона и Тимченко
Компания НОВАТЭК, принадлежащая Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, выбрала Radisson Hotel Group в качестве оператора для отеля, который строит рядом со своей штаб-квартирой в Москве. Стройка обойдется в сумму до 6 млрд руб.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Radisson Hotel Group (RHG) откроет отель Radisson Blu в столице, рассказал РБК старший региональный вице-президент по России и Восточной Европе группы Мишель Сталпорт. Компания подписала соглашение с ООО «Шервуд Премьер», дочерней компанией ПАО НОВАТЭК, которая выступает застройщиком гостиницы на Ленинском проспекте, 90/2. Открыть отель планируется в 2021 году.

В пресс-службе НОВАТЭК не ответили на запрос РБК на момент публикации. Сталпорт уточнил, что Radisson будет оператором отеля и не будет принимать участия в инвестировании. В отеле будет 150 номеров, конференц-зона, фитнес- и спа-центры, лобби-бар и два ресторана.

По оценке генерального директора Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой, инвестиции в строительство могут составить около 6 млрд руб. (€90–130 млн). В CBRE оценивают инвестиции ниже — примерно в 2 млрд руб. ($30 млн по текущему курсу).

«Переговоры перед подписанием шли почти два года. Отель на Ленинском будет бизнес-отелем. НОВАТЭК разместил офис рядом, и другие компании наверняка, будут открывать офисы в этом районе, а до аэропорта можно добраться за 20 минут», — рассуждает Сталпорт.

Отель войдет в состав многофункционального комплекса, который НОВАТЭК строит на месте гостиницы «Спорт» рядом со свой штаб-квартирой. Общая площадь комплекса составит 109,2 тыс кв. м, а на подземную часть придется 43 тыс кв. м, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Гостиница займет 31,5 тыс кв. м, сообщали ранее в Москомстройинвесте.

Сейчас у Radisson восемь гостиниц (2260 номеров) в Москве и Московской области. Всего в России оператор управляет 36 отелями Radisson Blu и Park In. По словам Мишеля Сталпорта, Россия вошла в пятерку приоритетных направлений развития группы на ближайшие пять лет. До конца 2022 года RHG планирует открыть в России пять-шесть отелей. Кроме гостиницы на Ленинском проспекте в Москве в их число войдет гостиница на Петроградской стороне у крейсера «Аврора» в Петербурге. «Есть города в России, куда мы пытаемся зайти, — это Самара, Краснодар, Уфа, Тюмень, Владивосток, а также более маленькие города, где мы рассматриваем развитие по франшизе», — уточнил Сталпорт.

Крупнейшие акционеры НОВАТЭКа — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Компания находится под санкциями США, а Тимченко находится под персональными санкциями. Михельсон занимает третье место среди россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index — 46-я строчка в общемировом рейтинге с состоянием $19 млрд. В глобальном рейтинге Forbes Михельсон занимает 64-е место, в российском — третье место, его состояние журнал оценивал в $18 млрд. Состояние Тимченко Forbes оценивает в $16 млрд, он занимает пятое место в рейтинге российских миллиардеров и 82-е — в глобальном.

С начала 2018 года в Москве открылось семь гостиниц с общим фондом около 1,7 тыс. номеров под управлением профессиональных операторов, которые называют брендированными номерами. Всего, по данным JLL, в России за 2018 год открыто 5,7 тыс. брендированных номеров, в полтора раза больше, чем годом раньше. В 2019 году в России планируется открыть 3,8 тыс. номеров под управлением операторов.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: гостиницы , Radisson , НОВАТЭК
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