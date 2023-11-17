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Более 20 иностранцев обратились за российской «золотой визой»

Минэк: более 20 иностранцев обратились к России за «золотой визой»
Программа выдачи ВНЖ за инвестиции в России заработала в январе этого года. Минэк получил свыше 20 заявок с общей начальной суммой инвестиций более чем 1 млрд руб.

Минэкономразвития получило свыше 20 обращений иностранцев за «золотой визой» (вид на жительство в России в обмен на инвестиции), сумма вложений обратившихся — более 1,2 млрд руб., рассказал «Известиям» замминистра Дмитрий Вольвач.

По его словам, заявки поступили от граждан США, Германии, Китая, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и т. д. Он уточнил, что 1,2 млрд руб. — это начальная сумма вложений, так как в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, необходимый для получения ВНЖ.

Большинство заявок ведомство уже рассмотрело и с положительными заключениями передало их в МВД. В целом процесс оформления такого вида на жительство (ВНЖ) занимает более четырех месяцев, поэтому данные о том, кто стал обладателем российских «золотых виз», МВД сможет предоставить только в начале 2024-го, уточнил Вольвач.

Законопроект об упрощенном получении ВНЖ иностранцами в обмен на инвестиции правительство одобрило еще в 2021 году, однако сама опция заработала с января этого года.

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Условия получения «золотой визы»:

  • вложение в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестирование 30 млн руб. в российскую компанию (она должна работать не менее трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн руб.);
  • регистрация и владение юрлицом, которое работает в России от двух лет и ежегодно платит налоги на сумму от 4 млн руб.;
  • покупка недвижимости любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве — от 50 млн руб., на Дальнем Востоке — от 20 млн руб). При этом объект должен быть свободен от обременений, срок владения ею иностранцев — год непрерывно до подачи заявления.
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При запуске программы Минэк оценивал потенциальные инвестиции за текущий год до 12 млрд руб., в последующем — до 40 млрд руб. в год.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВНЖ Инвестиции Минэкономразвития
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