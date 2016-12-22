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СМИ узнали о незаконной поставке в Россию бельгийских груш на €240 млн
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СМИ узнали о незаконной поставке в Россию бельгийских груш на €240 млн
Бизнес, 21:30
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СМИ узнали о незаконной поставке в Россию бельгийских груш на €240 млн
Производители груш в Бельгии и Нидерландах в течение последних четырех лет поставляли свою продукцию в обход антисанкций, введенных правительством России
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компании из Бельгии и Нидерландов последние годы продолжали поставлять груши в Россию, обходя наложенные санкции, сообщает телекомпания RTBF со ссылкой на опрос, который провела газета De Volkskrant. По предварительным оценкам, каждый год они отправляли в Россию около 70 тыс. т фруктов общей стоимостью около €56 млн.

Издание указывает, что производители из Бенилюкса переправляют груши в Россию через Белоруссию и Литву, предъявляя сертификаты, из которых следует, что фрукты выращены за пределами ЕС. Документы они приобретают у коррумпированных органов здравоохранения в странах Африки.

Телеканал утверждает, что благодаря этим махинациям бельгийцам и голландцам удается продавать в Россию около половины того объема, который шел туда до введения антисанкций.

Российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза, предусматривает полный запрет на ввоз в страну фруктов и ягод из ЕС, Норвегии, Исландии и ряда других стран.

Вопрос о грушах обсуждался в феврале на встрече вице-премьера Бельгии Дидье Рейндерса и Дмитрия Рогозина, который тогда был заместителем председателя правительства России. Рейндерс тогда заявил, что россияне должны иметь доступ к бельгийским яблокам и грушам. Рогозин в ответ заявил, что Москва заинтересована в комфорте и защищенности своих предпринимателей, работающих в Бельгии.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: продэмбарго
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