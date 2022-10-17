Металлурги попросили власти ограничить рост тарифов РЖД

Металлурги просят первого вице-премьера ограничить рост тарифов РЖД в 2023 году уровнем 5,7%, что вдвое ниже предложения самой компании. Цена перевозки на Дальний Восток уже достигла 30% от стоимости металла, указывают в отрасли

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Глава ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство ограничить рост тарифа РЖД в 2023 году 5,7%, что в 1,7 раза ниже предложения самой компании (9,8%). Об этом говорится в письме Мордашова, которое он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову в понедельник, 17 октября. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в одной из металлургических компаний.

В письме отмечается, что речь идет о совокупном увеличении железнодорожных тарифов с учетом уже действующих надбавок.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции и сырья для нее в России: Evraz, ММК, НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Металлоинвест», ОМК, ТМК и других. Они совокупно производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб.

Индексация железнодорожных тарифов обусловлена ростом расходов на организацию перевозок, а также необходимостью финансирования инвестпрограммы, в частности, для решения задач по развитию Восточного полигона (БАМа и Транссиба), исходя из потребностей экономики страны в ускоренной переориентации туда грузов с западного направления, отмечают в пресс-службе РЖД.

В секретариате Белоусова отказались от комментариев, РБК направил запросы представителю «Русской стали» и в пресс-службу правительства.

Почему металлурги просят ограничить рост тарифов

Читайте на РБК Pro Pro Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Статьи Pro Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Статьи Pro Ругайтесь вслух, говорите по слогам: как запомнить новые слова — Quartz Ругайтесь вслух, говорите по слогам: как запомнить новые слова — Quartz Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Статьи Pro Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Видео Pro «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Саммари Pro Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Инструкции

В случае согласования предложений РЖД годовой рост нагрузки для перевозок металлов в 2023 году составит 22%, а для транспортировки металлургической продукции в специализированных контейнерах достигнет 334–337%, пишет Мордашов.

Это значительно больше планируемой годовой инфляции в этом году, указывает он: Центробанк прогнозирует инфляцию от 12 от 15%, Минэкономразвития — 12,4%.

Из-за двухразовой индексации железнодорожных тарифов в 2022 году, укрепления курса рубля (с 70 руб. за доллар в начале года до 55 руб. в сентябре), снижения цен на металлопродукцию (экспортная цена сляба без учета доставки снизилась с $775 в январе до $467 за тонну в сентябре) и ограничений со стороны недружественных стран экспорт металлов осуществляется с «нулевой или отрицательной рентабельностью», предупреждает бизнесмен. Поэтому предлагаемый рост тарифов приведет к сокращению производства металлургов, а также переходу на альтернативные виды транспорта (в первую очередь автомобильного) и, как результат, сокращению доходов РЖД, заключает он. Уже в сентябре 2022 года падение экспорта, по данными РЖД, составило 42%, говорится в письме.

По состоянию на сентябрь средняя транспортная составляющая при отгрузках на Дальний Восток составляет до 30% от конечной стоимости продукции, при поставках через Азово-Черноморский бассейн — 20% при норме для металлов 5–7%, следует из данных «Русской стали».

РЖД отслеживают ситуацию на рынке перевозок и имеют необходимые инструменты тарифного регулирования, в том числе для металлургических предприятий, чтобы гибко реагировать на изменения конъюнктуры и не допустить оттока грузов, подчеркивают в пресс-службе железнодорожной компании. Ее правление уже рассмотрело обращения НЛМК и «Северстали» и согласовало решение о целесообразности снижения тарифов по отдельным направлениям, добавили там. К тому же сейчас ведется работа по аналогичным обращениям ММК, Evraz и других металлургических предприятий.