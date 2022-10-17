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Металлурги попросили власти ограничить рост тарифов РЖД

Металлурги просят первого вице-премьера ограничить рост тарифов РЖД в 2023 году уровнем 5,7%, что вдвое ниже предложения самой компании. Цена перевозки на Дальний Восток уже достигла 30% от стоимости металла, указывают в отрасли
«Северсталь» CHMF ₽646,4 +4,94% Купить
НЛМК NLMK ₽87,26 +5,82% Купить
ММК MAGN ₽27,95 +6,86% Купить
Фото: Jochen Tack / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Глава ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство ограничить рост тарифа РЖД в 2023 году 5,7%, что в 1,7 раза ниже предложения самой компании (9,8%). Об этом говорится в письме Мордашова, которое он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову в понедельник, 17 октября. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в одной из металлургических компаний.

В письме отмечается, что речь идет о совокупном увеличении железнодорожных тарифов с учетом уже действующих надбавок.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции и сырья для нее в России: Evraz, ММК, НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Металлоинвест», ОМК, ТМК и других. Они совокупно производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб.

Индексация железнодорожных тарифов обусловлена ростом расходов на организацию перевозок, а также необходимостью финансирования инвестпрограммы, в частности, для решения задач по развитию Восточного полигона (БАМа и Транссиба), исходя из потребностей экономики страны в ускоренной переориентации туда грузов с западного направления, отмечают в пресс-службе РЖД.

В секретариате Белоусова отказались от комментариев, РБК направил запросы представителю «Русской стали» и в пресс-службу правительства.

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В случае согласования предложений РЖД годовой рост нагрузки для перевозок металлов в 2023 году составит 22%, а для транспортировки металлургической продукции в специализированных контейнерах достигнет 334–337%, пишет Мордашов.

Это значительно больше планируемой годовой инфляции в этом году, указывает он: Центробанк прогнозирует инфляцию от 12 от 15%, Минэкономразвития — 12,4%.

Из-за двухразовой индексации железнодорожных тарифов в 2022 году, укрепления курса рубля (с 70 руб. за доллар в начале года до 55 руб. в сентябре), снижения цен на металлопродукцию (экспортная цена сляба без учета доставки снизилась с $775 в январе до $467 за тонну в сентябре) и ограничений со стороны недружественных стран экспорт металлов осуществляется с «нулевой или отрицательной рентабельностью», предупреждает бизнесмен. Поэтому предлагаемый рост тарифов приведет к сокращению производства металлургов, а также переходу на альтернативные виды транспорта (в первую очередь автомобильного) и, как результат, сокращению доходов РЖД, заключает он. Уже в сентябре 2022 года падение экспорта, по данными РЖД, составило 42%, говорится в письме.

По состоянию на сентябрь средняя транспортная составляющая при отгрузках на Дальний Восток составляет до 30% от конечной стоимости продукции, при поставках через Азово-Черноморский бассейн — 20% при норме для металлов 5–7%, следует из данных «Русской стали».

РЖД отслеживают ситуацию на рынке перевозок и имеют необходимые инструменты тарифного регулирования, в том числе для металлургических предприятий, чтобы гибко реагировать на изменения конъюнктуры и не допустить оттока грузов, подчеркивают в пресс-службе железнодорожной компании. Ее правление уже рассмотрело обращения НЛМК и «Северстали» и согласовало решение о целесообразности снижения тарифов по отдельным направлениям, добавили там. К тому же сейчас ведется работа по аналогичным обращениям ММК, Evraz и других металлургических предприятий.

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Надежда Синцова Надежда Синцова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
сталь РЖД транспорт ММК НЛМК «Северсталь»
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