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Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
В ведомстве сослались на соответствующее требование президента после выявленных при строительстве нарушениях
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. В «Автодоре» уверяют, что деньги нужны для решения проблем «узких мест», которых уже поле начала реализации проекта нашли двенадцать.

В частности речь идет о строительстве обхода деревни Малые Вяземы на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе, переносе газопроводов и нефтепроводов, а также сооружения развязки на пересечении автодороги с Волоколамским шоссе.

В Минфине, однако, деньги выделять не хотят, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД. По словам одного из собеседников издания решение о том, чтобы не предоставлять Минтрансу дополнительных денег принимала трехсторонняя бюджетная комиссия, возглавляемая первым вице-премьером Антоном Силуановым.

В «Автодоре» надеются, что деньги все же выделят позже, а пока рассчитывают на поиск внутренних ресурсов. «Если мы не ликвидируем эти места, то эффективность от ЦКАД будет низкой», — заявил глава ведомства Вячеслав Петушенко.

Строительство ЦКАД уже становилось поводом для уголовного дела. Выявленные нарушения привели к тому, что в злоупотреблениях заподозрили бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. По версии следствия он «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах.

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 339–344 км. На платной основе будут эксплуатироваться участки пусковых комплексов № 1, 3 и 4 общей продолжительностью 251,3 км, или 74,1% от общей продолжительности дороги. Заказчиком проекта со стороны государства выступила госкомпания «Автодор». Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова, пятой — «Кольцевая магистраль» (группа АРКС). Третий участок получила Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан»), четвертый — «Юго-восточная магистраль» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ).

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЦКАД, Минфин
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