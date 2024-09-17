В августе авиаперелеты в экономе подорожали почти на 30%

В августе индекс цен на авиаперелеты в экономклассе вырос почти на 30% к августу 2023 года, следует из данных Росстата. С начала года рост цен оказался максимальным за всю историю статистики

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Индекс цен на перелеты в экономклассе самолетов российских авиакомпаний в августе 2024-го вырос на 29,79% к августу 2023-го, следует из статистики Росстата. Последний летний месяц 2024-го оказался максимальным по темпам роста стоимости: в июне индекс на перелеты рос на 24,3% к июню прошлого года, в июле — на 28,3%. Резкий рост цен на перелеты — на 34–42% в годовом выражении — наблюдался в январе—феврале 2024-го.

Средняя цена перелета в экономическом классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе составила 7912,64 руб., подсчитал Росстат. Это антирекорд для августа за все время ведения статистики (с 2000 года). С начала текущего года (по август включительно) цены на перелеты выросли на 28,4%, что также является антирекордной динамикой с 2002 года. Похожий существенный рост цен (на 27,2% с начала года) наблюдался в августе 2008 года.

Индекс цен и динамика средних цен Помимо индекса потребительских цен, в который входит и индекс цен на перелеты, Росстат регулярно приводит абсолютные значения средних цен. «Изменение средних цен может отличаться от динамики индексов потребительских цен, так как средние цены рассчитываются по фактически реализуемым товарам/услугам в каждом конкретном периоде с учетом ежегодной актуализации выборки этих товаров и услуг и организаций в начале каждого отчетного года. Индексы же рассчитываются на основе данных о ценах по сопоставимым товарам/услугам в сравниваемых периодах», — объясняли ранее в пресс-службе статистического ведомства. Корректнее ориентироваться на динамику индекса, уточняли там.

Глава Минтранса Роман Старовойт в рамках Восточного экономического форума-2024 со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщал, что авиабилеты за первое полугодие подорожали на 20%, в среднем до 9150 рублей. «Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», — объяснил министр. Он посоветовал россиянам приобретать билеты заранее, так как они продаются по ценам ниже экономически обоснованных.

Темпы роста пассажиропотока в августе при этом стали снижаться. По данным Росавиации, пассажиропоток в прошлом месяце вырос лишь на 2,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го), до 12,1 млн человек. При этом внутренние перевозки (78% от общего пассажиропотока, или 9,49 млн человек) показали снижение на 0,48% год к году, хотя еще в июле тренд был положительный (+0,82% год к году). В феврале общий трафик рос на 9,9%, в июле — на 4,3%. Как прогнозирует Росавиация, годовой пассажиропоток в этом году снизится до 98 млн человек. В прошлом году перевозчики обслужили 105 млн пассажиров.

В середине сентября крупнейшие российские авиакомпании запустили распродажи авиабилетов. О скидках объявил «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair. У «Аэрофлота» распродажа была двухдневной (10 и 11 сентября) и распространялась на рейсы, планируемые вплоть до декабря. S7 с 11 по 13 сентября продавала билеты со скидками до 50%, сообщал перевозчик. В авиакомпаниях РБК не ответили на запросы по поводу проведения распродаж и цен на билеты.

Представитель Минтранса отказался от комментариев РБК. Запрос также был направлен в пресс-службу ФАС.