Потанин анонсировал в «Норникеле» ипотечную программу «цифрового метра»

В рамках эксперимента сотрудникам будут предлагать вместо конкретной квартиры купить «сертификат» на квадратные метры. Таким образом можно будет, например, более выгодно обменять квартиру в Норильске на жилье в другом городе

Норильск (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В «Норникеле» запустят эксперимент по ипотеке в цифровом виде, когда человек вместо конкретной квартиры покупает «сертификат» на метры, которые можно накапливать, как мили. Об этом глава компании Владимир Потанин рассказал в интервью РБК.

«И в той экосистеме, в которой ты этот метр получаешь, ты его можешь монетизировать. То есть, например, там, где традиционно «Норильский никель» осуществляет программу переселения, то там можно будет меняться этими цифровыми квадратными метрами», — пояснил он.

По словам бизнесмена, сотрудники, которые сейчас покупают жилье в Норильске (а таких немного из-за дефицита квартир и их неликвидности), сомневаются, что смогут впоследствии выгодно продать квартиру, чтобы, например, переехать в другой город. «И поэтому он предпочитает жить в несколько худших, а иногда в здорово худших условиях, но накапливать на свою квартиру мечты, — рассказывает Потанин. — Цифровая же история позволяет ему сразу же, грубо говоря, взять эту квартиру в Норильске и впоследствии обменять ее на квартиру в другом городе».

Действующее законодательство не позволяет выпускать собственный «цифровой метр», но компания договорилась с Минстроем и будет пытаться реализовать этот эксперимент. «И в случае если это успешно работает в Норильске, тогда можно ставить вопрос о тиражировании этого по всей стране», — подытожил глава «Норникеля».

Потанин также рассказал о планах устроить в холдинге «народный капитализм», то есть превратить работников в бенефициаров компаний. Он напомнил, что после приватизации «Норильского никеля» в 1990-х персоналу принадлежало около 25% акций. «Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы опять 25% акций вернулись к людям, в том числе к работникам», — объяснил Потанин. Частично это будет достигаться за счет наделения сотрудников акциями в цифровой форме, частично — за счет поддержания доступности акций. Компания запустит корпоративную программу «Цифровой инвестор», которая, предположительно, начнет действовать в 2023 году и продлится десять лет.