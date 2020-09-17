Власти предложили упростить вывоз живых крабов из России

Необходимость оформлять лицензию на вывоз за рубеж живых крабов создает препятствия для компаний и эту проблему необходимо устранить, считает Росрыболовство. При существующей схеме экспортеры теряют до 2 млрд руб. в год

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Вопрос об упрощении процедуры вывоза живых крабов обсуждался на прошедшем в начале сентября совещании в Минпромторге, сообщил РБК источник в отрасли. В совещании принимали участие представители Росприроднадзора и Росрыболовства, подтвердили представители этих ведомств и Минпромторга.

Получение экспортерами дополнительной лицензии — серьезное препятствие, из-за которого крабы и морские ежи не доживают до перегрузки конечному потребителю, объяснил РБК позицию ведомства представитель Росрыболовства. Лицензия, подтверждающая отлов и владение животными, — обязательный документ, который требуется для вывоза с территории России всех диких живых животных, в том числе крабов. Саму лицензию выдает Минпромторг, но ее согласовывает Росприроднадзор — заключение на экспорт выдают его территориальные органы.

Росрыболовство выступает за полную отмену лицензий для живых промысловых объектов, включая крабов, поскольку это излишний административный барьер, препятствующий деятельности добросовестных участников рынка, уточняет представитель ведомства. Промысел сегодня полностью регулируется законодательством, его контролируют Росрыболовство и погранслужба ФСБ, а законное происхождение каждой партии крабов, которая экспортируется в Китай, Японию, Южную Корею или ЕС, подтверждается специальным сертификатом. В качестве срочной меры Росрыболовство предлагает сделать исключение для живых крабов в административном регламенте Росприроднадзора.

Этим летом экспортеры краба столкнулись с проблемами после того, как в конце июня вступил в силу приказ Росприроднадзора о новом порядке выдачи лицензий, сообщил «Коммерсантъ». Если раньше компании получали лицензию, которая разрешала им вывезти за рубеж определенный объем продукции в течение определенного срока (не более года), то теперь им необходимо получать новое разрешение перед отправкой каждой партии.