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Власти предложили упростить вывоз живых крабов из России

Необходимость оформлять лицензию на вывоз за рубеж живых крабов создает препятствия для компаний и эту проблему необходимо устранить, считает Росрыболовство. При существующей схеме экспортеры теряют до 2 млрд руб. в год
Фото:Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Вопрос об упрощении процедуры вывоза живых крабов обсуждался на прошедшем в начале сентября совещании в Минпромторге, сообщил РБК источник в отрасли. В совещании принимали участие представители Росприроднадзора и Росрыболовства, подтвердили представители этих ведомств и Минпромторга.

Получение экспортерами дополнительной лицензии — серьезное препятствие, из-за которого крабы и морские ежи не доживают до перегрузки конечному потребителю, объяснил РБК позицию ведомства представитель Росрыболовства. Лицензия, подтверждающая отлов и владение животными, — обязательный документ, который требуется для вывоза с территории России всех диких живых животных, в том числе крабов. Саму лицензию выдает Минпромторг, но ее согласовывает Росприроднадзор — заключение на экспорт выдают его территориальные органы.

Росрыболовство выступает за полную отмену лицензий для живых промысловых объектов, включая крабов, поскольку это излишний административный барьер, препятствующий деятельности добросовестных участников рынка, уточняет представитель ведомства. Промысел сегодня полностью регулируется законодательством, его контролируют Росрыболовство и погранслужба ФСБ, а законное происхождение каждой партии крабов, которая экспортируется в Китай, Японию, Южную Корею или ЕС, подтверждается специальным сертификатом. В качестве срочной меры Росрыболовство предлагает сделать исключение для живых крабов в административном регламенте Росприроднадзора.

Этим летом экспортеры краба столкнулись с проблемами после того, как в конце июня вступил в силу приказ Росприроднадзора о новом порядке выдачи лицензий, сообщил «Коммерсантъ». Если раньше компании получали лицензию, которая разрешала им вывезти за рубеж определенный объем продукции в течение определенного срока (не более года), то теперь им необходимо получать новое разрешение перед отправкой каждой партии.

Сколько живых крабов Россия поставляет за рубеж

Основную часть добытых крабов Россия отправляет на экспорт, а больше трети крабов идет за рубеж именно в живом виде.

В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы, российские экспортеры отправили за рубеж всего 73,4 тыс. т крабов, из них — 28,9 тыс. т в живом, свежем или охлажденном виде.

Общий вылов краба в России составляет около 90 тыс. т, оценивает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. На Дальнем Востоке добывают около 71,87 тыс. т, в Северном бассейне — 19,8 тыс. т.

Живой краб — наиболее востребованный продукт в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По его словам, хотя большинство экспортеров успели оформить лицензии до вступления в силу новых правил Росприроднадзора, но уже к концу года они неизбежно столкнутся с проблемами при оформлении продукции на экспорт. Чтобы получить заключение Росприроднадзора, компаниям требуется 10 дней, а на получение лицензии в Минпромторге — еще 15. Пережить такие бюрократические проволочки ни один вид живых водных биоресурсов не может. Потери экспортеров краба из-за простоя судов в ожидании лицензии оцениваются в 2 млрд руб. в год, указывает Дупляков.

В Росприроднадзоре РБК уточнили, что для минимизации гибели водных биоресурсов территориальным органам поручено рассматривать документы на вывоз в максимально короткие сроки — вплоть до двух дней. Представитель ведомства также отметил, что Росприроднадзор не возражает против исключения из регулирования отдельных водных биоресурсов с четким указанием их видовой принадлежности, если такое решение будет принято на уровне стран ЕАЭС.

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СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Автор
Елена Сухорукова
Росрыболовство краб экспорт
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