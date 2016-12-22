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Сингапурский суд по требованию ВТБ отдал приказ о ликвидации «дочки» CEFC
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Сингапурский суд по требованию ВТБ отдал приказ о ликвидации «дочки» CEFC
Бизнес, 17:37
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Сингапурский суд по требованию ВТБ отдал приказ о ликвидации «дочки» CEFC
Поводом для жалобы ВТБ в Высокий суд Сингапура стал спор из-за долга в сумме $170 млн, возникшего, по мнению банка, из-за сделки РЕПО с глобальными депозитарными расписками En+ Group
Фото: Никита Попов / РБК

Высокий суд Сингапура выдал приказ о ликвидации компании AnAn Group (структура китайской нефтегазовой компании CEFC), следует из сообщения пресс-службы дочерней для AnAn Group бермудской компании AnAn International Ltd. В ней пояснили, что требование о ликвидации и назначении ликвидаторов было выдано судом 7 сентября по требованию банка ВТБ.

Ранее сообщалось, что ВТБ потребовал от AnAn Group возвращения долга в размере $170 млн, возникшего из-за сделки РЕПО с глобальными депозитарными расписками (GDR) En+Group. В случае отказа банк намеревался обратиться в Высокий суд Сингапура, при этом в AnAn International допускали возможность полной ликвидации материнской компании.

​В опубликованном в понедельник, 17 сентября, сообщении AnAn International подчеркивается, что AnAn Group намерена обжаловать приказ о своей ликвидации в Апелляционном суде Сингапура, считая, что спор с ВТБ должен быть разрешен в арбитраже.

«AnAn Group уведомила компанию, что предпримет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», — говорится в сообщении AnAn International.

В ноябре 2017 года En+ провела IPO на Лондонской бирже объемом $1,5 млрд. В ходе IPO AnAn приобрела 6,25% акций En+ на $500 млн. Пакет акций был заложен в ВТБ по сделке РЕПО.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВТБ
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