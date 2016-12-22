Французская ID Logictics арендовала склад для шоколада «Аленка»

Логистический оператор ID Logistics арендовал 37,5 тыс. кв. м в складском комплексе «PNK Парк Валищево», сообщили РБК в компании Knight Frank. Конечным пользователем склада будет холдинг «Объединенные кондитеры», рассказали РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Холдинг «Объединенные кондитеры», который контролирует группа «Гута» Юрия Гущина, — крупнейшая российская компания на кондитерском рынке. Холдинг с оборотом $1,138 млрд в 2017 году занял 19-е место в мировом рейтинге кондитерских компаний по версии журнала Candy Industry. В холдинг входят кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «Рот-Фронт», «Бабаевский» и другие, а также сеть фирменных магазинов «Аленка».

У «Объединенных кондитеров» четыре распределительных центра — в Москве, Химках, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным собеседника РБК, холдинг не расширил складские мощности, а заменил логистического оператора и, соответственно, склад. «Раньше они сотрудничали с компанией Itella (входит в финскую Posti Group. — РБК)», — говорит источник на рынке коммерческой недвижимости. В холдинге «Объединенные кондитеры» и компании Itella отказались от комментариев.

«PNK Парк Валищево» находится в 32 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, ставка аренды здесь, по оценке Colliers International, составляет 5,0–5,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, то есть почти 200 млн руб. в год за всю арендованную площадь. В Knight Frank уточнили, что подписан долгосрочный договор аренды, но его срок не уточнили. По данным источника РБК, склад арендован не менее чем на пять лет.

В Knight Frank отмечают, что это одна из крупнейших сделок на логистическом рынке Москвы в этом году, среди сделок аренды готовых складов она заняла четвертое место. На первых местах — сделки ретейлеров «Ашан» и «ВкусВилл», которые арендовали 53 тыс. кв. м и 52 тыс. кв. м соответственно.

Московские склады За январь—август 2018 года в Московском регионе общий объем сделок по покупке и аренде составил около 1 млн кв. м, подсчитали в Knight Frank. По прогнозам аналитиков, объем сделок к концу года достигнет 1,5 млн кв. м, что на 25% выше показателей прошлого года. Активнее всего на складском рынке были ретейлеры (35% сделок), на втором месте — производственные компании (20%). По данным CBRE, в структуре сделок по товарным группам превалировали товары повседневного спроса, продукты питания и алкогольная продукция. Средний размер сделки по аренде склада в готовом здании с начала года составил около 10 тыс. кв. м, что на 1,8 тыс. кв. м меньше среднего размера сделки за январь—август прошлого года. Средняя запрашиваемая ставка аренды на склады класса А в Московском регионе составляет 3,65 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Для нового арендатора склад дополняют офисным блоком. В «PNK Парк Валищево» осталось свободными 44 тыс. кв. м площадей в готовых зданиях и 32 га земли под застройку, говорит директор PNK Group Юрий Менухов. PNK Group была основана в 2004 году и специализируется на строительстве складской недвижимости, сейчас в девелопер сдает площади в семи индустриальных парках: четыре находятся в Московском регионе и по одному в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Владельцем PNK Group называют предпринимателя Андрея Шаркова.

Французская компания ID Logistics открыла филиал в России в 2010 году. С 2012 года компания торгуется на бирже, в 2017 году мировой оборот компании составил €1,3 млрд.