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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» потратит $58 млн на тюнинг лайнеров Boeing под формат «Победы»

Перекомпоновка 50 самолетов Boeing 737, которые «Аэрофлот» передает своей «дочке» «Победе», обойдутся группе в $58 млн. Лоукостер сможет перевозить на каждом таком самолете по 189 пассажиров и выполнять по десять рейсов в день
«Аэрофлот» AFLT ₽66,98 +0,09% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Инвестиции «Аэрофлота» в реконфигурацию 50 самолетов Boeing B737-800, которые он передает лоукостеру «Победа», составят $58 млн (4,2 млрд руб. без НДС). Об этом говорится в отчете группы за второй квартал 2021 года.

Таким образом, перекомпоновка каждого самолета обойдется в более $1 млн при средней стоимости лайнера около $50 млн. Для реконфигурации нужно только убрать салон бизнес-класса и поставить дополнительные кресла в эконом-класс и перекрасить ливреи (внешняя сторона корпуса), заявил в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Это позволит увеличить общее количество посадочных мест с 158 до 189. При этом двигатели и тормоза менять не надо — они одинаковые у «Аэрофлота» и «Победы», добавил он.

Глава «Победы» — РБК: «Закрытие Европы помогает нам увеличить перевозки»
Бизнес
Андрей Калмыков

Около половины инвестиций пойдет на закупку новых кресел. В ноябре 2020 года «Аэрофлот» разместил заявку на закупку кресельного оборудования для восьми самолетов Boeing за $4,95 млн (всего 1512 кресел, или 189 кресел на каждый самолет), а в феврале 2021 года — аналогичную заявку для еще 40 лайнеров на $14,4 млн (7560 кресел).

По первому заказу стоимость одно кресла с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей составила $3270,7, а по второму — лишь $1907. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота», с чем связана такая разница в стоимости кресел и на что пошли оставшиеся $38 млн из $58 млн инвестиций.

Калмыков говорил РБК, что стоимость такой перекомпоновки — «какие-то совсем ерундовые суммы». К тому же, по его словам, «Победа» не должна за это платить. «По правилам авиации самолет всегда предоставляется лизингополучателю в готовой конфигурации. В этой ситуации «Аэрофлот» выступает как лизингодатель», — сказал он.

В 2021 году «Аэрофлот» уже передал «Победе» десять самолетов Boeing, а в 2022–2023 годах передаст еще по 20. Это позволит лоукостеру увеличить флот до 84 самолетов. «Один самолет Boeing 737-800 «Аэрофлота» выполнял пять рейсов в день и перевозил за рейс 120 клиентов (при неполной загрузке. — РБК). Находясь в парке «Победы», он выполняет десять рейсов в день и перевозит по 189 клиентов», — утверждает глава «Победы».

Благодаря расширению флота «дочка» «Аэрофлота» планирует в 2021 году увеличить пассажиропоток в полтора раза, до более 13,5 млн человек. Больший налет и эффективность использования самолетов позволили «Победе» по итогам прошлого года получить 1,4 млрд руб. прибыли, в то время как другие крупнейшие авиакомпании закончили год с рекордными убытками. Чистый убыток «Аэрофлота» составил 96,53 млрд руб.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Победа» Группа «Аэрофлот» Boeing 737
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