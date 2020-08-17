Данкверт сообщил о работе с силовиками из-за махинаций с «санкционкой»

Сергей Данкверт (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Россельхознадзор уведомил силовые органы о том, что выявил ряд компаний, которые занимались поставками санкционной продукции и вводили ее в оборот через крупные холдинги. Об этом рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

После введения систем цифрового контроля ввозить запрещенную продукцию из Белоруссии «теперь не так просто», отмечает глава Россельхознадзора. Тем не менее Россельхознадзор выявил «целый раз серьезных компаний», которые занимались перемещениями такой продукции.

«Конечно, умудряются наши умельцы это делать, но мы ряд материалов направили в силовые органы, и там идут соответствующие мероприятия», — заявил Данкверт. По его словам, Россельхознадзор смог отследить целую череду махинаций: продукция появлялась у российских предпринимателей «неизвестно откуда, и они нелегально через крупные холдинги вводили ее в оборот». «Сейчас работаем над этим совместно с силовиками», — добавил Данкверт, не раскрывая других деталей.

Всего за семь месяцев 2020 года Россельхознадзор выявил и уничтожил свыше 1,89 тыс. т санкционной продукции. С июля 2015 года было уничтожено более 36 тыс. т. Ранее Данкверт говорил, что после введения санкций Белоруссия хочет воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС и Украины — например, официальные поставки овощей и фруктов выросли в 2,8 раза, а контрабанда идет под видом «товаров прикрытия». Сейчас, по словам Данкверта, те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию не попавших под санкции стран либо идут на другие хитрости: заезжают на российскую территорию якобы на заправку или используют схему ложного транзита, когда согласно документам продукция едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.