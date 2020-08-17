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Бизнес ,  
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Глава Россельхознадзора рассказал о российско-белорусских отношениях

Работа с белорусскими коллегами идет «эффективно и с пониманием», считает Сергей Данкверт. Например, после изменения схемы контроля за сухим молоком процессы стали «прозрачнее» и нелегально поставлять его в Россию стало сложнее
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Незаконно ввозить в Россию животноводческую продукцию из Белоруссии стало сложнее, рассказал в интервью РБК глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт. Причина — введение электронной сертификации: «То есть если груз без документов, то его уже сложнее пустить в оборот, потому что в системе должно отражаться, где эта продукция произведена».

Данкверт — РБК: «Ввозящие санкционку стали действовать более изощренно»
Бизнес
Сергей Данкверт

Так чиновник ответил на вопрос, поступают ли в Россию «белорусские креветки» — то есть продукция по схеме реэкспорта, получившая широкое распространение после введения продэмбарго с 2014 года: «На самом деле даже если креветки ввезены из государства, которое ввело против нас санкции, но при этом прошли определенную обработку в Белоруссии, то по законодательству ЕАЭС креветки уже считаются белорусской продукцией и могут быть отправлены в Россию».

Несмотря на то, что поставки незаконной продукции, по признанию Данкверта, по-прежнему продолжаются, отношения с белорусскими коллегами он считает рабочими: «С нынешним заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Михайловичем Субботиным мы работаем эффективно и с пониманием. Я не скажу, что какие-то проблемы в принципе есть. <...> [Отношения] и были всегда рабочие. Просто на фоне внедрения электронных систем ситуация сложилась так, что Белоруссии теперь не так просто ввозить в Россию то, что запрещено».

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию
Бизнес
Фото: Россельхознадзор

После введения электронной системы, по словам Данкверта, «процессы стали прозрачными»: «В несколько раз упали объемы поставок сухого молока из Белоруссии, притом что ограничений Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий нет. Просто наши производители, которые ранее массово закупали сухое молоко из Белоруссии, теперь не могут его тайно добавлять в продукты — в системе это отразится».

Еще в 2016 году в интервью РБК Сергей Данкверт заявил, что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины». Практически сразу это заявление прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко: «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит».

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В феврале 2017-го Лукашенко поручил главе МВД возбудить уголовное дело в отношении российского чиновника: «Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта». Данкверт, в свою очередь, попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Белоруссии.

Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева
Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт, Белоруссия
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию
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Данкверт посоветовал не доходить до абсурда в запретах на ввоз мяса
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