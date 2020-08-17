Глава Россельхознадзора рассказал о российско-белорусских отношениях

Работа с белорусскими коллегами идет «эффективно и с пониманием», считает Сергей Данкверт. Например, после изменения схемы контроля за сухим молоком процессы стали «прозрачнее» и нелегально поставлять его в Россию стало сложнее

Сергей Данкверт (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Незаконно ввозить в Россию животноводческую продукцию из Белоруссии стало сложнее, рассказал в интервью РБК глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт. Причина — введение электронной сертификации: «То есть если груз без документов, то его уже сложнее пустить в оборот, потому что в системе должно отражаться, где эта продукция произведена».

Так чиновник ответил на вопрос, поступают ли в Россию «белорусские креветки» — то есть продукция по схеме реэкспорта, получившая широкое распространение после введения продэмбарго с 2014 года: «На самом деле даже если креветки ввезены из государства, которое ввело против нас санкции, но при этом прошли определенную обработку в Белоруссии, то по законодательству ЕАЭС креветки уже считаются белорусской продукцией и могут быть отправлены в Россию».

Несмотря на то, что поставки незаконной продукции, по признанию Данкверта, по-прежнему продолжаются, отношения с белорусскими коллегами он считает рабочими: «С нынешним заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Михайловичем Субботиным мы работаем эффективно и с пониманием. Я не скажу, что какие-то проблемы в принципе есть. <...> [Отношения] и были всегда рабочие. Просто на фоне внедрения электронных систем ситуация сложилась так, что Белоруссии теперь не так просто ввозить в Россию то, что запрещено».