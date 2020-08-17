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Правительство поддержало штрафы за неосвоение недр

В России предложили штрафовать за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. Из-за таких нарушений региональные бюджеты несут миллионные потери, недополучая соответствующий налог, отметили авторы законопроекта
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Правительство поддержало введение штрафов за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, которые прописаны в лицензиях. Отзыв кабинета министров опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект разработали в Госсовете Татарстана. Из-за того, что нет специальной формулировки в законе, нельзя «в полной мере» наказать тех, кто нарушает условия лицензий, пояснили авторы документа. Из-за таких нарушений некоторые месторождения не используются. Так, суммарная добыча полезных ископаемых в республике составила 14,676 млн куб. м против запланированных 23,86 млн куб. м, и региональный бюджет недополучил на нее налог в размере 81,28 млн руб. в год, пишут авторы законопроекта. Еще почти 10 млн руб. республика ежегодно теряет из-за срыва сроков.

Для решения проблемы предложено внести изменения в КоАП и ввести штрафы: 2–3 тыс. руб. — для граждан, 20–40 тыс. руб. — для должностных лиц, 300–500 тыс. руб. — для юрлиц.

Как пишут «Известия», предложение поддержали во всех фракциях Госдумы. Глава думского комитета по энергетике единоросс Павел Завальный в беседе с изданием отметил, что лицензии по освоению недр часто приобретают для спекулятивных сделок, на которых зарабатывают, не вкладывая инвестиции в экономику регионов, однако наказаний за это нет.

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Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

По мнению главы комитета Госдумы по региональной политике и члена фракции КПРФ Николая Харитонова, эффективнее было бы лишать компании лицензий или проводить ревизию, чем штрафовать их, пишет газета. С этим согласен и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Он пояснил изданию, что для крупных компаний, «которые ворочают миллиардами», предложенные штрафы «не будут ничего стоить». Но если лишить их лицензий, то ими смогли бы воспользоваться другие участники рынка, и компании потеряли бы возможность «застолбить участок и потом ничего не делать».

Автор: Виктория Полякова
Теги: полезные ископаемые
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