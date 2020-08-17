Правительство поддержало штрафы за неосвоение недр

В России предложили штрафовать за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. Из-за таких нарушений региональные бюджеты несут миллионные потери, недополучая соответствующий налог, отметили авторы законопроекта

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Правительство поддержало введение штрафов за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, которые прописаны в лицензиях. Отзыв кабинета министров опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект разработали в Госсовете Татарстана. Из-за того, что нет специальной формулировки в законе, нельзя «в полной мере» наказать тех, кто нарушает условия лицензий, пояснили авторы документа. Из-за таких нарушений некоторые месторождения не используются. Так, суммарная добыча полезных ископаемых в республике составила 14,676 млн куб. м против запланированных 23,86 млн куб. м, и региональный бюджет недополучил на нее налог в размере 81,28 млн руб. в год, пишут авторы законопроекта. Еще почти 10 млн руб. республика ежегодно теряет из-за срыва сроков.

Для решения проблемы предложено внести изменения в КоАП и ввести штрафы: 2–3 тыс. руб. — для граждан, 20–40 тыс. руб. — для должностных лиц, 300–500 тыс. руб. — для юрлиц.

Как пишут «Известия», предложение поддержали во всех фракциях Госдумы. Глава думского комитета по энергетике единоросс Павел Завальный в беседе с изданием отметил, что лицензии по освоению недр часто приобретают для спекулятивных сделок, на которых зарабатывают, не вкладывая инвестиции в экономику регионов, однако наказаний за это нет.