ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,96 66,61 EUR Нал. 78,01 76,19 USD Бирж. 67,10 +0,25 EUR Бирж. 76,75 +0,78 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6489,70 +80,60 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25673,22 +0,45% Nasdaq 7817,82 +0,14%
Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР
Лента новостей
Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах 22:44, Политика Партнер Дерипаски продал долю в «Ингосстрахе» 22:34, Финансы На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств 22:27, Общество Кубанский казачий хор побывает в Австрии одновременно с Путиным 22:21, Общество «Реал» пожаловался на «Интер» в ФИФА за переговоры с Модричем 22:13, Спорт РФС попросил УЕФА прояснить детали нападения на российских журналистов 21:41, Общество В Италии закрыли еще один созданный инженером Моранди мост 21:34, Общество Суд не стал рассматривать жалобу выбежавших на поле участников Pussy Riot 21:24, Общество Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР 21:12, Бизнес В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 кг наркотиков 21:00, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 20:58, Партнерский материал Месси не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи 20:51, Спорт Как Минфин предлагает компаниям из «списка Белоусова» поделиться доходами 20:49, Бизнес В коалиции США рассказали о подготовке к финальной стадии борьбы с ИГ 20:42, Политика Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области 20:14, Общество Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group 20:14, Бизнес Глава МИД Австрии во время своей свадьбы проведет переговоры с Путиным 20:10, Политика США перенаправят выделенные для Сирии $230 млн на другие цели 19:57, Политика Суд в Лондоне повторно арестовал акции банка «Возрождение» 19:49, Финансы Минэкономразвития объяснило замедление оборота розничной торговли в июле 19:42, Экономика Трамп назвал выполненной задачу по возвращению величия Америке 19:42, Политика Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая 19:36, Бизнес СМИ узнали о готовности «Реала» заплатить за Неймара €300 млн 19:24, Спорт Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе 19:18, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 19:17, РБК и Сбербанк Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты‍ 19:03, Общество Стрелявшего из травматического пистолета экс-ведущего РЕН ТВ арестовали 18:57, Общество Три российских кризиса: как падал рынок жилья в 1998, 2008 и 2014 годах 18:52, Недвижимость
Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР
Бизнес, 21:12
0
Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР
Boring Co. обратилась к администрации США с просьбой отменить тарифы на запчасти для оборудования из Китая
Фото: Reuters

Boring Co., которая занимается сооружением туннелей, попросила Белый дом не вводить заградительные пошлины на запчасти для туннелепроходческих комплексов, которые производятся в Китае, сообщает Bloomberg. В частности, речь идет о бурах, которые, как указывают в компании, невозможно приобрести где-либо еще.

В Boring Co. предупредили, что рост пошлин приведет к задержкам в строительстве и нанесет ущерб экономике США.

По данным агентства, в мае Boring Co. уже пыталась добиться от Белого дома отмены тарифов на компоненты для своей техники, но получила отказ.

Boring Co. — стартап, созданный предпринимателем Илоном Маском в 2016 году, занимается целым рядом инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о строительстве метро в Чикаго и планах сооружения туннеля, который свяжет Вашингтон и соседний штат Мэриленд. В компании изначально заявляли, что готовы работать без привлечения бюджетных средств, однако высокие тарифы могут изменить ситуацию.

Эксперты Bloomberg указывают, что в действительности повышение тарифов не должно серьезно сказаться на стоимости проектов, поскольку затраты на оборудование не столь велики, как расходы на оплату труда работающих под землей людей.

Летом этого года в США начали действовать 25-процентные пошлины на импорт 818 наименований товаров из Китая, общий ежегодный объем поставок которых составлял $34 млрд.

1 августа Вашингтон объявил, что Пекин не идет навстречу в торговых переговорах, поэтому он намерен ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг годовым объемом $200 млрд. Китай пригрозил повышенными ввозными пошлинами на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около $60 млрд.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Илон Маск , Дональд Трамп , Китай
Главное
Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая Бизнес
Материалы по теме
Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности Политика
Турция повысила пошлины на американские товары Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter