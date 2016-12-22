Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР

Boring Co. обратилась к администрации США с просьбой отменить тарифы на запчасти для оборудования из Китая

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Boring Co., которая занимается сооружением туннелей, попросила Белый дом не вводить заградительные пошлины на запчасти для туннелепроходческих комплексов, которые производятся в Китае, сообщает Bloomberg. В частности, речь идет о бурах, которые, как указывают в компании, невозможно приобрести где-либо еще.

В Boring Co. предупредили, что рост пошлин приведет к задержкам в строительстве и нанесет ущерб экономике США.

По данным агентства, в мае Boring Co. уже пыталась добиться от Белого дома отмены тарифов на компоненты для своей техники, но получила отказ.

Boring Co. — стартап, созданный предпринимателем Илоном Маском в 2016 году, занимается целым рядом инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о строительстве метро в Чикаго и планах сооружения туннеля, который свяжет Вашингтон и соседний штат Мэриленд. В компании изначально заявляли, что готовы работать без привлечения бюджетных средств, однако высокие тарифы могут изменить ситуацию.

Эксперты Bloomberg указывают, что в действительности повышение тарифов не должно серьезно сказаться на стоимости проектов, поскольку затраты на оборудование не столь велики, как расходы на оплату труда работающих под землей людей.

Летом этого года в США начали действовать 25-процентные пошлины на импорт 818 наименований товаров из Китая, общий ежегодный объем поставок которых составлял $34 млрд.1 августа Вашингтон объявил, что Пекин не идет навстречу в торговых переговорах, поэтому он намерен ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг годовым объемом $200 млрд. Китай пригрозил повышенными ввозными пошлинами на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около $60 млрд.