Кредитор решил обанкротить сеть «IQ TOY. Правильные игрушки»

Один из кредиторов сети «IQ TOY. Правильные игрушки» заявил о намерении обанкротить ретейлера. За год число магазинов развивающих игрушек сократилось почти вдвое. Бренд не выдержал конкуренции с крупными сетями, считают эксперты

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ТРЦ «Хорошо!» сообщил ​о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Правильные игрушки» (юридическое лицо, владеющее сетью «IQ TOY. Правильные игрушки») банкротом. Сообщение опубликовано 3 августа, по закону иск о банкротстве в арбитражный суд может быть подан не ранее, чем через 15 дней после публикации намерения.

«Действительно, в связи с невыплатой арендной платы арендатором «IQ TOY. Правильные игрушки»​ в ТРЦ мы подавали в суд, у нас есть вступившее в законную силу решение арбитражного суда и исполнительный лист о взыскании задолженности, — сообщила РБК вице-президент по коммерции АО «ТПС Недвижимость» (компания владеет ТЦ) Елена Милай. — Вопрос о возбуждении банкротного дела в данный момент рассматривается».

В середине июля с аналогичным заявлением в адрес сети планировала обратиться компания ООО «ТК Наша игрушка», но после погашения задолженности сообщение было аннулировано.

«IQ TOY. Правильные игрушки» существует с 2010 года и позиционирует себя как сеть магазинов развивающих игрушек. Ассортимент состоит из конструкторов, игровых наборов, товаров для творчества, товаров для активного отдыха, настольных игр, сборных моделей и т.п. Согласно СПАРК, владельцы ООО «Правильные игрушки» — Сергей Крутских (51%), Михаил Турчин (19,6%), Максим Муроксин (14,7%) и Петр Сахнов (14,7%).

В 2012 году выручка компании составляла 572 млн руб., а в 2013-м превысила миллиард, составив по итогам года 1,026 млрд руб. Но уже с 2014 года темпы роста начали замедляться — тогда выручка выросла на 34,6% по сравнению с 2013 годом, до 1,381 млрд руб. В 2015-м рост был на уровне 21,6% — выручка достигла 1,679 млрд руб., в 2016-м он замедлился до 13,7%, выручка составила 1,908 млрд руб. В прошлом году впервые результаты показали отрицательную динамику — оборот сети за 2017 год сократился на 14,2%, до 1,637 млрд.

В прошлом году произошло и сокращение числа магазинов, хотя еще в августе 2017-го ретейлер занимал 13-е место среди крупнейших сетей по количеству фирменных магазинов с игрушками, по данным «РБК. Исследования рынков», и насчитывал 107 торговых точек. Сейчас, согласно информации на сайте, компания владеет 68 магазинами. Но фактически торговых точек может быть меньше — с некоторыми из указанных на сайте торговых центров договоры аренды уже расторгнуты, в частности с тремя объектами группы компаний ТЭН (ТРЦ «Город-Лефортово», «Город на Рязанке» и «Облака»).

«В начале августа 2018 года договоры с ретейлером расторгнуты по всем объектам», — сообщил РБК представитель ТЭН. По словам собеседника РБК, ретейлер начал задерживать арендную плату с марта 2017 года, сумма долга перед ТЭН составляет около 5 млн руб. Сейчас арендодатель взыскивает задолженность через суд.

Иск на 2,7 млн руб. к «Правильным игрушкам» подало и ООО «Галерея Юго-Запад» (входит в группу «Ташир»), которое управляет ТЦ Avenue SouthWest. В пресс-службе «Ташира» РБК сообщили, что арендный договор был расторгнут из-за систематических задержек оплаты, магазин сети был закрыт в середине июля. В компании отметили, что неоднократно предоставляли отсрочки ретейлеру, но ни одно из обязательств по гарантийным письмам не было исполнено.

С ретейлера также пытаются взыскать долги по аренде и другие торговые центры — «Водный» (2,393 млн руб.), «Пятая Авеню» (37 932 руб.), ростовский «Мегамаг» (601,6 тыс. руб.). 3 августа суд вынес решение в пользу «Рига Молл», которому ретейлер должен выплатить 4,2 млн руб.

Кроме арендодателей иски к ретейлеру подают и поставщики. Всего, по данным СПАРК, с начала года к компании было подано 100 исков на общую сумму 164,974 млн руб., сейчас рассматривается 58 дел на 93,191 млн. Для сравнения, за весь прошлый год было подано 57 исков на 89,1 млн руб., а в 2016 году было подано всего четыре иска на 1,021 млн руб.

В «IQ TOY. Правильные игрушки» на запрос РБК не ответили.

Не играют

По оценкам «РБК. Исследования рынков», несмотря на устойчивость сегмента детских товаров, их продажи в России упали в 2015–2016 годах на 8,6% из-за ухудшения благосостояния населения и роста цен. По итогам 2016 года объем рынка в реальном выражении сократился на 5,4%, до 1,206 трлн руб.​ В 2017 году аналитики прогнозировали сдержанный рост рынка — на 1%, до 1,216 трлн руб., а в 2018-м, по их мнению, рост мог ускориться до 2,7% за счет эффекта низкой базы. Однако, напоминают они, даже в этом случае рынок достигнет объема в 1,250 трлн руб., но это все равно будет существенно ниже результата 2014 года, на который пришлось начало кризиса.

По версии аналитиков, небольшим ретейлерам будет все сложнее конкурировать с крупными FMCG-сетями, на которые приходится более 30% продаж детских товаров. Особенно, по их мнению, тяжелой остается ситуация для сегмента игрушек, которые не являются товарами повседневного спроса, и на них, в отличие от одежды и обуви, проще экономить. Тем не менее аналитики прогнозируют рост сегмента на 5,4% в 2018 году.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает, что в этой ситуации произошел естественный отбор: кризис привел к усилению конкуренции на рынке детских товаров, сеть к этому моменту не успела открыть достаточное количество магазинов, выйти в регионы, и когда произошел скачок курса и обеднение населения в целом, команда менеджеров, видимо, не справилась с этими вызовами.

«На рынке произошло обострение конкуренции, поэтому необходимо было заниматься оптимизацией затрат, усилением компетенций и жестко развиваться для того, чтобы нарастить или хотя бы сохранить свою долю рынка, — отметила она. — По-другому выжить было невозможно».