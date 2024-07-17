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Бизнес ,  
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Немецкую структуру «Росатома» купила IT-компания из Японии

«Росатом» в 2009 году купил за €23,5 млн немецкую Nukem, работающую на рынке вывода АЭС из эксплуатации. Переговоры о продаже начались в 2022-м «в связи с текущими геополитическими ограничениями»
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Токийская IT-компания Muroosystems Corp. купила структуру «Росатома» в Германии Nukem Technologies Engineering Services, говорится в сообщении немецкого предприятия. Соглашение было подписано 29 мая, сделку закроют в августе. Другие детали, в том числе сумма, не раскрываются.

Nukem Technologies Engineering Services — «дочка» основанной в 1960 году инжиниринговой компании Nukem Technologies, которая специализируется на обращении с радиоактивными отходами и выводе из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. В 2009 году ее приобрел «Атомстройэкспорт» (строит АЭС «Росатома» за рубежом) за €23,5 млн.

В «Росатоме» сообщили «Коммерсанту», что покупали Nukem Technologies для развития направления по выводу атомных электростанций из эксплуатации на зарубежных рынках. Выйти из актива в госкорпорации решили «в связи с текущими геополитическими ограничениями» и давлением на российских собственников в странах Евросоюза.

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На сайте Nukem Technologies отмечается, что решение о продаже было принято еще в 2022 году — в первый год военных действий на Украине — «ввиду сложной геополитической ситуации и проблем, связанных с продолжением работы компании под руководством российского владельца». С тех пор велись переговоры с потенциальными покупателями. Nukem заявила, что приобретение японским инвестором представляет возможность «вернуться на рынки, недоступные при старой структуре собственности».

В апреле 2024 года Nukem подала заявление о несостоятельности (банкротстве), чтобы защититься от кредиторов из-за экономических трудностей, связанных с военными действиями на Украине, пишет Energynews.

Muroosystems, основанная в 2006 году, специализируется на IT-решениях и проектах в области возобновляемой энергии. Покупку Nukem в компании рассматривают как возможность усилить взаимодействие на ядерных рынках Европы, Японии и других стран Азии.

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Теги
Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росатом Германия ИТ-компании Япония радиоактивные отходы ядерные объекты
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