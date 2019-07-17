Бренд Sela перешел владельцу befree и Love Republic

Бренд Sela перешел Melon Fashion Group (владеет брендами befree, Love Republic и Zarina), следует из данных Роспатента. Исключительные права на товарные знаки Sela и Sela Wear and Accessoriz передала компания Sela Europe Distributors Limited, зарегистрированная в Великобритании. Также Melon Fashion Group перешли и другие зарегистрированные на нее бренды — Traveller, Girls Division.

Как ранее сообщали источники РБК, Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке Sela. По данным одного из них, речь шла о покупке всего бизнеса ретейлера. Переговоры находятся в продвинутой стадии, но документы не подписаны, уточнял второй.



Вице-президент Sela Эдуард Остроброд и гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев тогда отказались от комментариев. В пресс-службах двух ретейлеров не ответили на запросы. На вопросы относительно перехода товарных знаков Уржумцев и Остроброд также не ответили.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечал, что покупка Sela может стать самой крупной сделкой за всю историю отечественного одежного ретейла. По словам эксперта, M&A в одежном сегменте случаются редко. Стоимость бизнеса Sela не превышает 500 млн руб., оценивал он

Sela была основана в 1991 году Борисом Остробродом и его двоюродным братом Аркадием Пекаревским. Компания продает одежду и аксессуары. По данным на официальном сайте, у Sela более 400 магазинов. По данным «INFOLine-Аналитика», 150 из них — собственные магазины, остальные фарнчайзинговые. Согласно оценкам агентства, выручка Sela в 2018 году сократилась на 4%, до 5,5 млрд руб.

Весной этого года Борис Остроброд сообщал «Коммерсанту», что компания ищет инвестора. Рассматривалась возможность привлечения в инвестиции в обмен на долю и даже мажоритарный пакет. Планы были связаны с желанием диверсифицировать бизнес, необходимые инвестиции Остроброд оценивал в 1,3 млрд руб.