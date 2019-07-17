Roust получил контракт на поставки самбуки Molinari вместо Bacardi

Как появился бренд Molinari В 1945 году в Италии Анджело Молинари создал напиток Sambuca Extra и основал компанию. Она по-прежнему остается семейной, сегодня в состав совета директоров входят члены второго и третьего поколения семьи Молинари. Продукция Molinari продается в 85 странах мира. По данным отраслевого журнала The International Wine and Spirits Research (IWSR) в 2016 году на бренд приходилось 30% всех продаж самбуки в мире, что делало ее крупнейшим производителем. Доля конкурентов, таких как Ramazotti и Romana, составляла 9% и 7% соответственно. В 2017 году бренд Molinari на домашнем рынке, в Италии, занимал 52% всех продаж в категории самбуки и 83% — в местах непосредственного потребления (кафе, бары рестораны), по данным Nielsen.

По словам Марио Молинари, Россия является одним из ключевых рынков для бренда. По его словам, в прошлый раз всего за год после начала сотрудничества Roust удалось обеспечить бренду первое место на российском рынке в категории самбуки. Он считает, что глубокое знание рынка и развитая инфраструктура дистрибутора позволят вернуть Molinari лидерство в России. Как уточнил Молинари РБК, с Bacardi компания продавала в России 5 тыс. 9 девятилитровых коробов в год.

Согласно данным ФТС за 2018 год, лидером на российском рынке была самбука Polini — суммарно было импортировано (ее ввозили «Полини импорт» и «Магнит») 7,7 тыс. 9-литровых коробов. В тот же период Molinari не ввозилось.

По итогам 2012 года, спустя год после выхода на российский рынок, Molinari уже был лидером в своей категории, объемы продаж тогда составляли 10 тыс. 9-литровых коробов, уточнили в Roust. Контракт с Molinari был подписан весной этого года, первые поставки начнутся в сентябре. До конца года 2019 года дистрибутор планирует ввести 2 тыс. 9-литровых короба.

Категория анисовых ликеров, к которым относится самбука, глобально вырастет в 2019 году на 14,5%, следует из прогнозов IWSR. По оценке отраслевого журнала объем продаж категории по всем ценовым сегментам составит 71 тыс 9-литровых коробов по сравнению с 62 тыс 9-литровых коробов в 2018 году. В России категория показывает рост в целом и по объемам премиальных анисовых ликеров в частности.