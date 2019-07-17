Roust получил контракт на поставки самбуки Molinari вместо Bacardi

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико вернул себе эксклюзивный контракт на дистрибуцию крупнейшего в мире производителя самбуки — итальянской Molinari. Об этом сообщили РБК представитель Roust. В периметр сделки вошли ключевые бренды производителя — самбука Molinari Extra, ликер Molinari Caffè и лимонный ликера Limoncello di Capri.
Как напоминают в Roust, компании сотрудничали и раньше: именно холдинг Рустама Тарико впервые вывел бренд Molinari на российский рынок в 2011 году. Вскоре после начала бренд занял 15% российского рынка в категории самбуки. В дальнейшем контракт на дистрибуцию перешел в Bacardi.
Информацию о возобновлении сотрудничества подтвердил РБК директор подразделения международных продаж компании Molinari Марио Молинари. В ответном письме на запрос РБК он сообщил, что благодарен Bacardi за поддержку в последние годы, и не только на российском рынке, но индустрия меняется, как и политика каждой отдельно взятой компании, поэтому было принято решение перейти к Roust. Он также отметил, что Molinari верит в российский рынок, несмотря на его нестабильность в прошлом.
Представитель Bacardi прекращение сотрудничества с Molinari не прокомментировал.